Toti Ciliberto habló del Teto Medina, de su lucha contra las adicciones y de cómo Marcelo Tinelli lo ayudó

De a poco, las historias detrás del gran éxito que significaron VideoMatch y Ritmo de la noche en la década del 90 comienzan a aparecer. Luego de la detención y la posterior liberación del Teto Medina consecuencia de su trabajo en un centro de rehabilitación de adicciones, decidió contar su historia otro de los más queridos personajes del ya clásico programa que lanzó a la fama a Marcelo Tinelli: Toti Ciliberto. Sentado en el estudio de Intrusos, el humorista que supo arrancar las carcajadas del público disfrazado de Martín Fierro habló de cómo empezó en el mundo de las drogas, del rol de Tinelli y del programa de Telefe en su recuperación y del

La exposición, una peligrosa invitación

Antes de hablar de su experiencia, a Ciliberto le preguntaron cómo vivió la detención del Teto Medina. El humorista explicó que si bien lo conoce, trabajaron juntos, tienen una linda relación y le tiene cariño, no son amigos. “Lo viví mal porque es una buena persona. Siempre ha sido un buen compañero . Un tipo que estaba haciendo algo que me parece re noble. Y no entiendo cuál es la dificultad o qué fue lo que pasó. Yo no soy la Justicia, pero no entiendo bien qué es lo que sucedió”, compartió.

Ciliberto recordó que empezó a trabajar con el Teto en los años 90. Luego, Florencia de la V le preguntó si podía establecer una relación entre el éxito y las drogas. Luego de asentir, habló en primera persona. “En mi caso fue por una cuestión de bohemia”, explicó, y dijo que una vez que probó las drogas ya no tuvo “más control” . Luego analizó que posiblemente el éxito de los programas de Tinelli haya tenido impacto en muchos de sus exintegrantes. “Fue fuerte. Era muy fuerte. Hemos llegado a tener picos de 50 puntos de rating. Una locura”, recordó.

En relación con su experiencia, el humorista aclaró que su relación con las adicciones comenzó antes de llegar a la televisión, en el mundo under, y que a diferencia de muchos otros tanto Tinelli como sus programas lo ayudaron a alejarse del consumo y que lo primero que probó fue la cocaína. “Uno sale a buscarla. Estabas en lugares en donde sabías que eso transitaba y tarde o temprano te llegaba”, recordó.

“En VideoMatch empecé la vuelta de la recuperación. Yo venía de antes con este tema. Desde el under. Venía de otro lugar. En realidad, lo de Marcelo me ayudó porque trabajar tanto tiempo y tener laburo full time hizo que yo lo tuviera limitado ”, recordó, y confió que no usaba las drogas para trabajar. Luego, explicó que para salir intentó hablar del tema y que Marcelo Tinelli lo ayudó mucho.

“¿Te cambiaba la personalidad? ¿Te ponía violento?”, le preguntó Marcela Tauro. “Sí, obvio. Sos un monstruo . Con todos. Con vos mismo. Te ponés mal. Sobre todo cuando empieza toda la etapa de la abstinencia. Se hace muy feo”, respondió, contundente. Luego confió que nunca llegó a la internación, que salió gracias a su psiquiatra y que su problema no era la cantidad que consumía sino el consumo en sí. Además explicó que la necesidad de acudir a una institución tiene que ver con la personalidad de cada uno, que a veces “la dejadez es total” y es necesario aislarse y que en otros casos no hace falta.

Sobre su recuperación, Ciliberto compartió uno de los momentos más difíciles que vivió. “Yo cuento algo que me pasó a mí particularmente y que fue tremendo. Cuando empezás a luchar para dejar eso, las recaídas están ahí, a mano. Recuerdo tener una línea y llorar. Decir ´no quiero tomar esto´ y llorar y terminar tomándola”, confió. “En un momento estás en una incertidumbre todo el tiempo”, agregó.

Cuando Maite Peñoñori le preguntó en qué momento le hizo el “clic” para dejar de consumir, Ciliberto mencionó a sus hijos: “Lo que me hizo dejarlo fue ver que estaban empezando a crecer mis hijos y que no los podía disfrutar”. También mencionó a sus amigos y analizó que muchos no estaban en ese mundo y que cuando se desconoce lo que sucede es difícil ayudar.