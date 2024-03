La Corona Británica honrará a Christopher Nolan con el título de “Caballero”

Escuchar

Se dio a conocer que el cineasta británico Christopher Nolan y su esposa y productora, Emma Thomas, serán reconocidos con el nombramiento de la Corona Británica de Caballero y Dama, respectivamente, por sus servicios prestados al cine y a la industria del entretenimiento. Cabe destacar que esta especial valoración llega tras el éxito arrollador de la película Oppenheimer durante la temporada de premios 2024, dado que el film se llevó siete Oscars, posicionándose como una de las películas más galardonadas de todos los tiempos.

Por su parte, el director recibió su primer Oscar como Mejor Director gracias a la película sobre el “padre de la bomba atómica”, protagonizada por el actor irlandés Cillian Murphy. Antes de este triunfo, Nolan había sido nominado a seis Premios de la Academia, pero nunca había ganado en la categoría de dirección.

Su esposa, Emma Thomas, también recibirá el título de “Dama” Chelsea Lauren/BEI/Shutterstock - Shutterstock

Se sabe que Thomas colaboró en todas las grandes producciones cinematográficas del director, incluyendo la trilogía de El Caballero de la Noche, Inception, de 2010, Interstellar, de 2014, Dunkerque, de 2017, y Tenet, de 2020, por lo que su labor también va a ser reconocida en este nombramiento.

Cabe mencionar que la industria de Hollywood está llena de actores que fueron reconocidos por la realeza. Entre los más destacados se encuentran Patrick Stewart, Benedict Cumberbatch, Anthony Hopkins y Sean Connery, quienes fueron también nombrados “Caballeros”. Mientras que, paralelamente, las actrices que recibieron la distinción de “Dama” fueron Julie Andrews, Elizabeth Taylor, Judi Dench y Maggie Smith.

Los reconocimientos de grandes figuras a Christopher Nolan

Este no es el único tributo que Christopher Nolan recibió en las últimas semanas, tras ser galardonado con diversas estatuillas por Oppenheimer. La actriz Anne Hathaway, quien trabajó con él en la aclamada cinta Interstellar y en The Dark Knigth Rises, tuvo grandes palabras de agradecimiento para con él. La protagonista de El diablo viste a la moda aseguró que el director fue un enorme apoyo en uno de los momentos más oscuros de su carrera, por el acoso que recibió en redes tras ganar el Oscar a Mejor Actriz por su trabajo en Los Miserables.

Christopher Nolan y Anne Hathaway

“Tuve un ángel en Christopher Nolan, quien no se preocupó por eso y me dio uno de los roles más hermosos que he tenido en una de las mejores películas en las que he participado. No sé si sabía que me estaba apoyando en ese momento, pero tuvo ese efecto. Y mi carrera no perdió impulso de la manera en que podría haberlo hecho si él no me hubiera respaldado”, reveló Hathaway, a corazón abierto.

Por su parte, Jake Gyllenhaal también tiene buenos recuerdos de Christopher Nolan, ya que, recientemente, el actor recordó la vez que Christian Bale le ganó el papel de Batman en la exitosa saga dirigida por Nolan. Fue entonces que el director se encargó de llamarlo por teléfono para que no se sintiera mal por la decisión, puesto que tuvo que ver con la química que Bale tuvo con el resto del elenco. “Me acuerdo de recibir una llamada de Christopher Nolan y pensar: ‘Wow, esto es genial. He llegado lejos’”.