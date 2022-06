La declaración de amor de Drew Barrymore a Leonardo DiCaprio que revolucionó las redes

No es la primera vez que Drew Barrymore le dedica una declaración pública elogiosa, de admiración o de amor, a Leonardo DiCaprio. De hecho, el año pasado cuando el protagonista de No mires arriba se refirió en un posteo al calentamiento global, la actriz le respondió que el debería ser el único hot (sexy/caliente) en la Tierra. En esta oportunidad, la famosa niña de E.T. publicó unas palabras en su Instagram, donde le expresa sin rodeos sus sentimientos.

“¡Ay, Leo! ¡No sabía que me estabas relojeando! ¡Te amo desde que nos conocimos cuando éramos adolescentes en el set de Poison Ivy! Últimamente en la vida sigo pensando en este credo ‘déjalo mejor de lo que lo encontraste’ ¡Qué podría ser un resumen perfecto de ti! ¡Todos somos mejores por tenerte en el mundo! Y en este planeta”, escribió quien conduce The Drew Barrymore Show (CBS Media Ventures).

Los millones de seguidores de la actriz no tardaron en responder su publicación, en cuya imagen aparece junto a DiCaprio, quien la observa atentamente desde la butaca del recinto en el que ambos compartían.

“¡Que cosa tan dulce de decir!”; “¡Definitivamente necesitamos más personas como tú!”; “Sigo pensando que necesitas que haga una comedia romántica contigo. A su audiencia femenina y a la tuya también les encantaría”; “Él te está controlando totalmente y esa gran sonrisa en su rostro” y “¡Brava, señorita Barrymore️! ¡Palabras maravillosas! Totalmente de acuerdo contigo: Leonardo... Es tan amable y... brillante”, fueron algunos de los cientos de comentarios.

En rigor, si bien es conocida la buena relación entre ambos actores desde que trabajaron juntos en varias películas, se desconoce cuál es la reacción de DiCaprio al respecto. En ese sentido, tampoco se sabe si hay un juego pautado entre ellos o si realmente Barrymore gusta de exponer su sinceridad sin medir las consecuencias.

Drew Barrymore, la celebridad más real de Instagram

Un artículo de LA NACION publicado en 2020 señalaba la sinceridad con la que Drew Barrymore se mostraba en las redes sociales. “Triunfa por su originalidad ya que su único secreto es ser completamente auténtica, genuina y sincera. Un ejemplo: por la llamada “semana del bienestar”, la mayoría de las personalidades elige compartir sus consejos para estar sanos (tips de belleza, dietas o ejercicios físicos en la mayoría de los casos), ella no”, expresaba la nota.

El secreto de Drew Barrymore en las redes: ser sincera. Instagram.

De hecho, la actriz demuestra siempre que su estilo es la franqueza. “Subo y bajo. La montaña rusa de mi cuerpo es un viaje desafiante pero hermoso. Tuve dos hijas. El propósito más importante para mi en este planeta es estar para ellos. Es un verdadero milagro que haya podido tenerlas. Así que sean cuáles sean las secuelas, ¡que vengan!”, exponía como muestra de ello, en una publicación de entonces.

En el mismo sentido, la foto que acompañó ese mensaje era -para una persona con ese nivel de exposición- admirable. Es un compilado de dos versiones suyas, una en “las buenas” y una en “las malas”. La diferencia entre ambas asombra. Sobre el final del texto, deja otro de sus consejos: “No se comparen con lo que ven en las revistas o en las alfombras rojas”.