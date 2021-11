La desafiante reacción de Diego Jr. cuando le preguntaron por la serie de Maradona

A pocas semanas de haberse estrenado Maradona: Sueño Bendito, la serie de Amazon Prime Video que retrata la vida de Diego Maradona, su hijo Diego Maradona Jr. se refirió al tema. “No la voy a ver”, anunció el joven desde Italia, luego de que, en los últimos días, varias figuras del círculo de la estrella deportiva se mostraran molestas por la llegada de la ficción que repasa desde la infancia del Diez en Villa Fiorito hasta su retiro del fútbol.

El hijo mayor de la leyenda del fútbol argentino habló vía WhatsApp con el periodista Ariel Wolman, de Nosotros a la Mañana (eltrece) sobre la biopic. “Quería saber si estás viendo la serie sobre tu papá o si la vas a querer ver”, indagó el panelista del ciclo. “No la voy a ver. La dan acá en Italia, pero a mí no me interesa”, respondió el futbolista.

Este viernes Amazon Prime Video habilitó el octavo episodio de la serie, donde aborda el inicio de su relación con Cristiana Sinagra, la madre de Diego Jr. La mujer, que en la serie se retrata como una vendedora de ropa interior y amiga de la hermana menor del Diez, queda embarazada y le da al futbolista su primer hijo extramatrimonial reconocido al principio como Diego Armando Sinagra.

Diego Maradona Jr se refirió a la serie de Maradona: desde Italia, manifestó que no le interesa verla Captura de TV

En ese sentido, Wolman le consultó al italiano sobre la posibilidad de que Sinagra se reconozca en la pantalla. “¿Sabés si tu mamá la vio o la va a ver?”, indagó el periodista. “Ella tampoco la vio”, respondió, pero reconoció que hay alguien del entorno que sí está prendido a la tevé. “La está mirando mi señora, pero yo, la verdad, no pregunté. No me interesa”, sintetizó el joven en diálogo con el periodista. “Pero es muy fuerte que su mujer esté viendo la serie, que retrata la vida de su padre y el momento en que su madre queda embarazada”, analizó Wolman al aire de Nosotros a la mañana.

En ese sentido, Diego sostuvo que elige atesorar los momentos que vivió con su padre en vida. “Y, ¿te comenta? ¿No te da curiosidad?”, preguntó el panelista por el interés de su esposa en la serie. “No me interesa”, insistió y aseguró que prefiere quedarse con “el recuerdo real”.

Diego Maradona JR mantuvo una estrecha relación en los últimos años con su padre, Diego Armando Maradona Redes Sociales: Diego Armando Maradona Jr

En ese marco, Carlos Monti recordó que el resto de los hijos del astro del fútbol tampoco ven la ficción. “Ahora, vos fijate que Dalma y Gianinna tampoco la ven la serie. Es más, la cuestionaron. Los hijos de Diego no quieren ver la serie”, dijo.

La subasta de los objetos de Diego Maradona

Por otro lado, Wolman indicó que Diego Jr. también está enterado de la subasta que se realizará de los objetos de lujo del Diez”. “Le pregunté si está al tanto de la subasta de los inmuebles y autos de alta gama de su padre y de lo que hay en el container. Y me dijo que sí, que está al tanto, que todavía no sabe si va a participar, no para comprar sino para ver cómo es la movida”, relató.