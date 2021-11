La lapidaria frase con la que Pampita definió a Lourdes Sánchez

Tal parece que Lourdes Sánchez continúa cosechando enemigos en la televisión. Y es que luego de comentar que el jurado de La Academia (eltrece) era “aburrido”, Carolina ‘Pampita’ Ardohain no toleró las expresiones de la bailarina y la ubicó con una frase lapidaria. “Esta es su esencia, es como el escorpión”, manifestó.

Fue Marcelo Tinelli quien apenas comenzó el programa replicó los dichos de Sánchez en otro programa, donde dijo que “las chicas del jurado son un embole, muy aburridas”, en alusión a Guillermina Valdés y Jimena Barón. Ante esto, les dio la oportunidad a su mujer y a La Cobra de responder, pero antes que eso ocurra, fue Pampita quien tomó el micrófono y arremetió contra la bailarina, que estuvo unos días de reemplazo en el estrado: “Le dás la mano y te agarra el codo. Nosotras la recibimos muy bien y en dos días ya se subió a la palmera”.

Al escucharla, Guillermina y Jimena tampoco no se quedaron calladas y opinaron que Lourdes dijo eso de ellas porque no las conocía, pero que se quedara tranquila que “ya las iba a conocer”. Ante este panorama, el clima de tensión en el estudio comenzó a crecer.

Pampita, muy crítica luego de escuchar la opinión de Lourdes Suárez acerca de ella y sus compañeras del jurado de La Academia (eltrece) (Crédito: Captura de video eltrece)

Pero, lo que parecía haber quedado en una simple introducción del programa, fue más allá. En una nota para La Previa de La Academia (Ciudad Magazine), la conductora de Pampita Online (Net TV) volvió a manifestar que se sentía sorprendida por la actitud de Lourdes, porque parecía que había llegado al jurado con buena onda, pero que una vez que terminó su participación, “les clavó un puñal por la espalda”.

Y para terminar de aclarar su disconformidad acerca las palabras de Sánchez hacia ella y sus compañeras, expresó: “Se hacía la que estaba todo bien. Pero esta es su esencia. Es como el escorpión”.

En cuanto a las palabras de la bailarina, que causaron mucho revuelo dentro y fuera del estudio de eltrece, Ángel de Brito la entrevistó durante una emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece) para hablar acerca de su participación en el programa y por el motivo por el que el resto del jurado la rechazaba.

“Yo llego y hago un poco de ruido. Si no, todo allí sería muy aburrido”, manifestó picante cuando el presentador le preguntó acerca de sus roces con Guillermina, Jimena y Pampita. Más adelante, en un ida y vuelta con el periodista, Lourdes dijo que ella sí iba al frente, a diferencia de las demás jurados. “Son tranquilas. O quizás no se animan a decir muchas cosas que yo me animo”, opinó entre risas.