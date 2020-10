Durante la última emisión de Estelita en casa, El Bahiano recordó el peor recital que dio con Los Pericos Crédito: Archivo

22 de octubre de 2020 • 16:17

Este martes, Fernando Javier Luis Hortal, conocido popularmente como "Bahiano", estuvo como invitado en Estelita en casa, el programa que conduce Jey Mammón por América. En la emisión, habló sobre su salida de Los Pericos y contó una desconocida anécdota de la banda.

"¿Es verdad que, en Paraguay, con Los Pericos tocaron para seis personas?", preguntó Estelita, sorprendiendo a su invitado con la pregunta. "Sí, en Paraguay. Nuestra primera salida al exterior. Era un lavado de acá a Japón ese que nos contrató. Nos pagaron todo. Salimos del hotel. No había prensa, primero y principal. No hicimos ni una sola nota", comenzó el artista.

En tanto, El Bahiano rememoró, entre risas: "Salimos del hotel, que era un cinco estrellas, íbamos por un camino que no tenía ni un solo puesto de comida. Llegamos a un lugar que era una cancha de básquet enorme, entramos al hall y estaba vacío. Seis personashabía. Imaginate el Estadio de Obras con seis personas. Tocamos, los tipos se subían arriba del escenario, cantábamos juntos y nos fuimos. Ya está. Esa fue".

En la misma entrevista, Jey Mammón, artista que interpreta a Estelita, le consultó sobre su salida de la banda. "Nos separamos hace dieciséis años. Me fui en el 2004. No pasó algo puntual. Generalmente es un conglomerado de ladrillitos que en la sumatoria armaron un muro. No es lo mismo lo que estoy sintiendo que lo que sentía antes", reconoció.

Y siguió: "El desgaste también existió, estuvimos muchísimos años juntos. Yo llegué a Los Pericos dos años después de que se habían formado y, aunque hubo mucha química, nos empezamos a conocer a medida que íbamos transitando todo. Pero no, no hay algo puntual. A lo mejor no se podía conformar a todos. No puede haber un viaje de egresados eterno".