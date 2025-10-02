Oriana reveló cuál fue la actitud de Gabriela Sabatini luego de que anunciara su embarazo

Esta semana el mundo del espectáculo y el deporte recibieron una feliz noticia. A través de un dulce posteo en las redes sociales, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que están en la dulce espera. El video que publicaron se volvió viral y las felicitaciones no tardaron en llegar. Tras la confirmación, la cantante habló con LAM (América TV) y dio detalles de su embarazo incluido el sexo, la fecha de parto y la reacción de sus padres Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini al enterarse de que serán abuelos. Entre sus revelaciones también hizo mención de su tía Gabriela Sabatini de quien está distanciada hace más de un año y aclaró si recibió o no una felicitación de su parte.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que van a ser padres (Foto: Instagram @orianasabatini)

Durante la entrevista, desde el piso de LAM le consultaron a la cantante si había hablado con su tía paterna respecto al embarazo. “No, no hablé con mi tía”, reconoció Oriana Sabatini. “No sé si no sabe nada, me imagino que lo sabe”, reflexionó, dado que luego de que confirmaron el embarazo a través de las redes sociales, la noticia dio la vuelta al mundo.

A partir de esto le preguntaron si le gustaría que la extenista la llamara y ella no lo dudó: “Sí, pero no por esto. Me gustaría que me llame”. De esta manera, volvió a reafirmar su deseo de intentar recomponer el vínculo con su tía.

Oriana Sabatini contó que no se comunicó con su tía luego de confirmar su embarazo, pero reconoció su deseo de retomar el contacto con ella (Foto: Instagram @sabatinigaby)

Las tensiones dentro del clan Sabatini salieron a la luz el año pasado, cuando se confirmó que Gabriela no iba a asistir al casamiento de su sobrina y Paulo Dybala, el cual tuvo lugar el 20 de julio de 2024 en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Se barajaron varias versiones sobre los motivos de la disputa familiar, desde conflictos económicos hasta que no aceptarían a la pareja de la extenista. “Para mí la familia es muy importante, pero yo creo que a la familia eventualmente la elige uno. Y creo que siempre y cuando las personas quieren estar en la vida del otro, siempre va a haber un lugar para ellos, en mi casa, en mi hogar”, sostuvo Oriana en una entrevista con LAM a principios de este año y admitió que, a su pesar, terminó quedando “en el medio sin comerla ni beberla”. Si bien tanto ella como su padre expresaron su deseo de poder retomar el vínculo en algún momento, la extenista nunca se pronunció al respecto.

Por otro lado, en cuanto a su embarazo, la actriz confirmó que con Dybala serán padres de una nena y reveló que ya están pensando en el nombre: “Tenía algunos anotados y otros que me gustan desde hace mucho, pero bueno… esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos”. Si bien afirmó que será una decisión en conjunto, con humor aclaró que espera que ganen sus propuestas: “Yo soy media cabeza dura. Me gusta uno y como que te obligo”. Asimismo, confirmó que la fecha del nacimiento es el 11 de marzo, día del cumpleaños de su madre, y que la bebé nacerá en Roma.

Oriana Sabatini reveló el sexo de su bebé

En cuanto a cómo reaccionaron sus padres a que estrenarán el título de abuelos, Oriana contó que se lo dijo en persona a su madre cuando viajó a la Argentina: “Le llevé la carpeta con las primeras imágenes de la primera ecografía”. A su vez, reveló que Osvaldo se quedó “en shock” al conocer la noticia. “Mi padre terminó y empezó una etapa de su vida que es solo ser abuelo. Tenía organizado un viaje con amigos para el año que viene y ahora es como: ‘No, yo no puedo. Voy a ser abuelo’”, contó.