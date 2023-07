La directora de Barbie rechazó sin dudar el uso de un efecto especial: “Eso sería aterrador”

escuchar

La película Barbie es uno de los platos fuertes del mes. El largometraje dirigido por Greta Gerwig, y protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling genera grandes expectativas entre el público, y el estreno de sus primeros avances confirman que se trata de una ingeniosa mirada al mundo de las conocidas muñecas. Pero lejos de abusar de los efectos digitales, Gerwig sorprendió cuando reveló una propuesta que rechazó de cuajo, mientras planificaba la identidad visual de su proyecto.

Ryan Gosling, Greta Gerwig y Margot Robbie Jordan Strauss - Invision

El mal uso de CGI puede llegar a condenar a una película. Los efectos especiales en exceso, o mal utilizados, solo sirven para destruir el verosímil de un mundo en construcción. Y por ese motivo es que Greta Gerwig fue muy cuidadosa con no abusar de las bondades de los efectos digitales en Barbie. Y durante una entrevista para el ciclo australiano The Project, la realizadora contó lo mucho que se debatió sobre si los famosos pies arqueados de la muñeca, se iban a realizar de forma digital. En ese sentido, Gerwig reveló que hubo “muchas discusiones al respecto”, y más adelante detalló: “Me consultaron si iba a hacer en CGI todos los pies de la películas. Y respondí que claro que no, porque eso sería aterrador, sería una pesadilla. Aparte Margot tiene los pies más lindos del mundo. Tiene pies de bailarina. Ella debería agarrarse de una barra y simplemente hacer el truco”.

Margot Robbie y la famosa escena de los pies de Barbie Warner

Como se puede apreciar en uno de los avances, cuando Robbie en la piel de Barbie se quita su calzado, su pie mantiene el característico arqueado que tienen las muñecas. Esa imagen no fue para nada fácil de conseguir, según contó la propia actriz: “Tomó ocho tomas lograr ese plano. Era necesario agarrarme a una barra para tener los pies estirados. Y esos son mis pies, no me gusta cuando alguien más utiliza sus manos o sus pies en los planos detalle”.

Por su parte, Greta Gerwig aprovechó para reflexionar lo importante que es este proyecto para ella, y al respecto contó: “Aunque sea una película a gran escala, es algo muy personal para mí. Se trató de un largometraje realizado por mucha gente que realmente se involucró con todo. Incluso el logo de Barbie que utilizamos, era el que tenían las muñecas con las que yo jugaba durante los ochenta”.

Los divertidos looks de Robbie

Margot Robbie Jon Kopaloff - Getty Images North America

Como parte de la presentación del film en distintos lugares del mundo, Margot Robbie se está divirtiendo como nunca en el tour de prensa, jugando a la hora de elegir sus looks con el “estilo Barbie”. Los atuendos de Robbie están meticulosamente pensados: desde el momento en que se baja del avión hasta las conferencias de prensa o su paso por las alfombras roja, siempre emulan a la famosa muñeca.

Ryan Gosling junto a Margot Robbie BRIDGET BENNETT - AFP

El frenesí comenzó a principios de este año cuando la actriz y su coprotagonista, Ryan Gosling, visitaron la CinemaCom y eligieron a la hora de vestirse trajes inspirados en los personajes que interpretaron, Barbie y Ken. En ese entonces Gosling lució una remera en la que se leía el nombre de la directora del film, Greta Gerwig, escrito con la tipografía Barbie de Mattel. Por su parte, Robbie llevó un corpiño balconette estilo años 50 y una minifalda de cuadros rosas y blancos, cortesía de Prada.

En las últimas semanas, en todas sus apariciones relacionadas con la película, Robbie se inspiró en los looks de la muñeca: siluetas vintage que recuerdan su apogeo y rosas de todas las variedades, desde el fucsia furioso hasta los pasteles. Días atrás, durante su visita a The Kelly Clarkson Show lució un minivestido de Valentino de cuello cuadrado, manga recta y zapatos de taco alto en un intenso magenta; luego, en una presentación en Los Ángeles, llevó otra creación de Valentino a medida, estampada en lunares rosa intenso. Con un escote halter de los 80, zapatos blancos y un Chevrolet Corvette rosa a su lado, el accesorio definitivo de Barbie, Robbie despertó furor en las redes.

