De los diamantes de Georgina a la elegancia de Julia Roberts: los mejores looks de la alfombra de Venecia en su primera semana

En esta edición del festival, grandes firmas de la moda como Versace o Dior aprovecharon para ofrecer un adelanto de las propuestas ofrecidas por sus nuevos directores creativos

Julia Roberts, Georgina Rodriguez y Kate Blanchett desfilaron por la alfombra roja en el séptimo día del Festival de Cine de Venecia
El festival de Venecia no solo supone el regreso al ruedo de la industria del cine tras el receso veraniego y la presentación de muchas películas que entrarán en la carrera hacia los Oscar, sino también la ocasión en la que los nuevos fichajes de las casas de moda ofrecen un adelanto de sus propuestas creativas. Ha sido el caso de Jonathan W. Anderson, ahora al frente de Dior, quien ha vestido, entre otras, a la actriz californiana Greta Lee, quien lució en la alfombra roja del estreno de Late fame un conjunto compuesto de pollera trapezoidal y 'bar jacket', la primera reinterpretación del look y siluetas clásicos de Christian Dior realizada por el nuevo director creativo de la casa que el gran público puede ver
Antes, para su llegada a la ciudad de los canales, Lee lució otro conjunto de saco y minifalda, en la que también se podían intuir las nuevas líneas minimalistas que Anderson quiere imprimir a las colecciones femeninas de Dior
Otras estrellas se han estrenado orgullosamente como embajadoras de firmas que no habían representado. Es el caso de Ayo Edebiri, quien lució diferentes propuestas de Chanel en las citas a cuenta de su papel en After the hunt
Llamó especialmente la atención este vestido de gala palabra de honor con superposiciones drapeadas de Chanel que lució Ayo Edebiri
Otra, como Greta Gerwig, se mantiene sólidamente en su posición de embajadora de marca históricas: ella es una mujer Prada y volvió a serlo al lado de su esposo, el director Noam Baumbach
En su primera comparecencia, Gerwig llevó una pollera acolchada y una camisa blanca que combinó con un icónico bolso modelo Cleo y unos zapatos con tacón de vértigo. Una fórmula arriesgadísima que solo puede funcionarle en alguien como ella
Por la noche, el matrimonio volvió a aparecer públicamente para el estreno de Jay Kelly. Baumbach y Gerwig iban ambos vestidos de nuevo de Prada, ella con un elegante vestido de noche de tul con aplicaciones en corte sirena con hombro asimétrico, él con un esmoquin con solapas de raso
La protagonista de la película de Baumbach es Alba Rohrwacher, quien fue otra de las elegidas por Jonathan W. Anderson para lucir sus primeras propuestas para Dior. Este conjunto de pantalón y camisa con manga sisa tableada que combinaba la fluidez del raso con la funcionalidad de la franela fue una de las propuestas
La otra, la más comentada, fue este vestido con una crinolina barroca
El acabado del vestido y lo inusual de sus volúmenes no dejaron indiferentes a los críticos de moda de todo el mundo, que estaban expectantes ante el debut 'diorita' del que hasta hace meses fuera el director creativo de la casa española Loewe
Otra de las protagonistas de Jay Kelly es Laura Dern, quien posó para los periodistas con un fabuloso conjunto bohemio de Yves Saint Laurent, compuesto de blusa campesina con hombros descubiertos y falda vaporosa
Dern completó el conjunto con complementos dorados y botas de caña alta de ante marrón
La actriz y cantante Suki Waterhouse acudió al certamen para presentar "Broken English" y, de paso, hacer de embajadora oficiosa de Rabanne, con este vestido icónico de Julien Dossena (con gafas del mismo creativo)
La actriz Benedetta Porcaroli, que estrenaba El secuestro de Arabella, llevaba un vestido de Prada con estampado romántico que combinó con unas espectaculares joyas de Pomellato
Alicia Vikander, embajadora de Louis Vuitton, acudió al estreno de The Wizard Of The Kremlin con un vestido sirena de mangas dramáticas Daniele Venturelli (WireImage)
Siempre 'fashion forward', Chloe Sevigny se paseo por la ciudad de los canales con este complejo y bellísimo vestido de Simone Rocha
Cate Blanchett, quien es una de las protagonistas de la nueva película de Jim Jarmusch, Father Mother Sister Brother, es una de las perchas más cotizadas para las firmas de todo el mundo y por eso no se casa con nadie en particular. En una de sus presentaciones lució este espectacular chaleco de piel de Louis Vuitton
Pero después, en la alfombra roja, Blanchett dejó boquiabierto al mundo con este vestido lleno de plumas de Maison Margiela, casa que ahora está bajo la dirección creativa del belga Glen Martens
Por su lado, Julia Roberts fue la celebridad escogida por Dario Vitale, el nuevo director creativo de Versace, para ofrecer una muestra inicial del trabajo que le queda por delante al frente de la casa. Este espectacular vestido negro que jugaba con las texturas en forma de rombos (y rematado en su parte trasera con una gigantesca cola, emblema de la casa) fue su plato fuerte
La influencer Alexa Chung acudió al estreno de The Wizard Of The Kremlin con este vestido bohemio de Chloé
Emma Stone era una de las actrices más esperadas, pues vuelve a estrenar colaboración con Giorgos Lanthimos. Esta vez, se trata de una película titulada “Bugonia” que gira en torno a los retos de la inteligencia artificial para la humanidad. En su primera aparición lució este sencillo vestido de Louis Vuitton y portó además el nuevo bolso estrella de la casa parisina, el Express
A la alfombra rojam Stone acudió con un vestido de gala abullonado con pedrería y tirantes
La legendaria Charlotte Rampling, quien también aparece en el film de Jim Jarmusch, dio una lección de elegancia con un minimalista y a la vez geométrico traje de Saint Laurent
Amal Clooney fue del brazo de su esposo al estreno de Jay Kelly vestida con una espectacular creación de alta costura del francés Jean-Louis Scherrer
Georgina Rodríguez acudió únicamente con el fin de posar con las marcas de las que es imagen. El vestido era de Roberto Cavalli y las joyas de Pasquale Bruni. Por supuesto que llevaba el famoso anillo de compromiso
