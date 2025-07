Pampita salió en defensa de Benjamín Vicuña tras las fuertes acusaciones de la China Suárez

Se terminó la tregua y estalló el escándalo. En las últimas horas, se hizo público que Benjamín Vicuña revocó el permiso para que sus dos hijos menores, Magnolia (7) y Amancio (4), salieran del país, prohibiéndoles así mudarse a Turquía con su madre María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi. Aunque el lunes a la noche la pareja viajó, momentos antes la actriz lanzó un fuerte descargo contra su ex en el que cuestionó su paternidad. Quien salió en defensa del actor fue su exmujer y madre de sus cuatro hijos mayores, Carolina ‘Pampita Ardohain. “Su vida entera son sus hijos”, aseguró.

Tras el extenso y contundente descargo de Suárez, Yanina Latorre se comunicó con Pampita Ardohain y durante la emisión de su programa Sálvese quien pueda (América TV) leyó el mensaje que recibió de ella. “Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, generoso”, afirmó la modelo y enfatizó: “Siempre fue así, su vida entera son sus hijos. Son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre”.

Benjamín Vicuña revocó el permiso para que la China Suárez pudiera irse del país con Magnolia y Amancio Instagram: @sangrejaponesa

Al ser consultada por la exCasi Ángeles señaló que, a pesar de todo lo que sucedió años atrás y los enfrentamientos que tuvieron, en la actualidad mantienen un vínculo de respeto. “Yo ya no sé qué decir. Con Eugenia tengo excelente relación hace muchos años. Espero que como familia que somos, entre todos siempre reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea", cerró.

El lunes, Suárez tenía planeado irse a Turquía con sus dos hijos menores para acompañar a Mauro Icardi en su reincorporación al Galatasaray. Sin embargo, a último momento, Vicuña le prohibió sacar a Magnolia y Amancio del país. “La verdad es un montón todo esto, pareciera que es algo grave, pero tiene que ver con el orden de los chicos (...) Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema (...) Mis hijos van de vacaciones conmigo, después van con su mamá; este es un tema de dinámicas familiares”, dijo el protagonista de La voz ausente en diálogo con Intrusos (América TV) tras las repercusiones de su decisión.

Horas después y antes de subirse al avión que la llevaría a Turquía, Suárez publicó en su feed de Instagram un extenso y contundente descargo contra su expareja. “El ‘papá del año’. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarre Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, fue lo primero que escribió. En esta misma línea, lo acusó de querer sacarse fotos “las dos veces” que los busca del colegio porque hay “una imagen que sostener” y de haberle sido infiel mientras estaba embarazada.

El descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones”, expresó al tiempo que enfatizó: “Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota; aceptando migajas después de ese vínculo, creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más”.

Tras el duro descargo de Eugenia Suárez, en diálogo con Ángel de Brito para LAM (América TV), Benjamín Vicuña se pronunció ante las acusaciones en su contra. “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, precisó. El conductor le preguntó si tenía intenciones de llevar a la actriz a la justicia, pero no obtuvo respuesta.