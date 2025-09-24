Jessica Chastain, luego de que Apple TV decidiera posponer el estreno de su nueva serie: “No estamos de acuerdo”

Mientras que Disney y la cadena ABC restituyeron del aire el programa de Jimmy Kimmel, que habían levantado a raíz de los comentarios vertidos por el conductor sobre el asesinato de Charlie Kirk, AppleTV+ resolvió suspender el estreno previsto para este viernes de la miniserie The Savant, producida y protagonizada por Jessica Chastain. El servicio de contenidos por streaming habría optado por posponer el lanzamiento por sus coincidencias con el asesinato del referente de extrema derecha.

“Después de reflexionarlo detenidamente, tomamos la decisión de posponer The Savant. Agradecemos su comprensión y esperamos estrenar la serie más adelante”, informó el servicio de streaming a través de un escueto comunicado, sin dar demasiadas precisiones acerca de los motivos detrás de la llamativa suspensión.

Según la sinopsis oficial, la actriz ganadora del Oscar interpreta a una investigadora encubierta conocida como Savant que se infiltra en grupos de odio online para detener a los extremistas más violentos de los Estados Unidos y prevenir asesinatos y tiroteos.

Tal como recoge Variety, este thriller está basado en un artículo de 2019 de la revista Cosmopolitan escrito por Andrea Stanley y titulado “¿Es posible detener un tiroteo masivo antes de que ocurra?”. El mismo analiza el trabajo de una investigadora cuyo trabajo consiste en “impedir que potenciales asesinos en masa lleven a cabo sus planes” y cuya “atención se centró en la extrema derecha, una versión más joven y misógina del movimiento supremacista blanco que está convenciendo a una nueva generación en foros y redes sociales”.

El enojo de Jessica Chastain

Jessica Chastain, que además de protagonista oficia como productora ejecutiva, se manifestó en contra de AppleTV+ luego de que se conociera la suspensión del estreno de The Savant.

Jessica Chastain y Nnamdi Asomugha son los protagonistas de la miniserie The Savant, cuyo estreno estaba programado para este viernes 26 y fue suspendido por AppleTV+

“Quiero expresar cuánto valoro mi colaboración con Apple, han sido increíbles y respeto profundamente a su equipo. Dicho esto, quería informarles que no estamos de acuerdo con la decisión de pausar el estreno de The Savant“, sentenció la actriz en un comunicado que emitió a través de sus redes sociales.

“En los últimos cinco años, desde que realizamos la serie, presenciamos una cantidad desafortunada de violencia en Estados Unidos: el intento de secuestro de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; el ataque al Capitolio del 6 de enero; los intentos de asesinato del presidente Trump; los asesinatos políticos de representantes demócratas en Minnesota; el ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi; el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk; el reciente tiroteo en una estación afiliada a la ABC en California; y más de 300 tiroteos en escuelas de todo el país", destacó al enumerar algunos de los casos más resonantes en la historia reciente de los Estados Unidos.

Al respecto, sostuvo: “Estos incidentes, aunque distan de abarcar toda la gama de violencia presenciada, ilustran una mentalidad más amplia que trasciende el espectro político y que debe ser confrontada. Nunca le rehuí a los temas difíciles, y aunque desearía que esta serie no fuera tan relevante, lamentablemente lo es".

“The Savant trata sobre los héroes que trabajan a diario para detener la violencia antes de que ocurra, y honrar su valentía se siente más urgente que nunca. Si bien respeto la decisión de Apple de pausar el estreno por ahora, mantengo la esperanza de que la serie llegue pronto al público. Hasta entonces, les deseo seguridad y fuerza a todos, y les avisaré cuando se estrene", concluyó Chastain.