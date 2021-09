Secretos de un matrimonio. Qué tenés que saber sobre la serie protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain

El universo de las relaciones amorosas es, siempre, un puntapié increíble para la ficción. ¿Qué más misterioso que cómo funciona el amor y, al mismo tiempo, algo con la que todos nos podemos conectar de manera tan íntima? Pero alejadas de las historias románticas en donde el flechazo se da de manera fantástica y no existen dudas alrededor del príncipe azul, cada vez más empezamos a ver aquellas narrativas que se animan a ir hacia otro lado.

Desde “Marriage Story” (Netflix) hasta “Modern Love” (Prime Video) para pasar por historias geniales como “Dates” o “State of the Union”, empieza el fenómeno en donde el tema no solo es el enamoramiento, sino también las dificultades por conectar, la soledad y el desarme de una relación. En ese sentido, “Secretos de un matrimonio” es el último título en sumarse a esta lista y te contamos qué tenés que saber antes de arrancarla.

"Scenes from a Marriage". Afiche promocional

Se trata de una remake

En 1973 la televisión sueca disfrutó de la miniserie “Scenes from a Marriage”. Escrita y dirigida por Ingmar Bergman (considerado como uno de los cineastas más importantes de la historia del entretenimiento), esta versión fue protagonizada por Liv Ullmann y Erland Josephson. Con un total de seis episodios, la historia estaba inspirada en el propio divorcio de Bergman y funcionó como una íntima crónica de la vida diaria de una pareja que -simplemente- iba creciendo hacia lugares diferentes.

El lado B de las relaciones

Mientras que la nueva versión conserva muchos elementos de su historia original, Hagai Levi (creador, guionista y director de la ficción) trabajó en modernizar la ficción e imprimirla de las nuevas problemáticas que las parejas pueden llegar a atravesar hoy. El resultado es maravilloso y se convierte en una reflexión sobre la representación icónica del amor, del odio y del deseo, así como también se permite cuestionar la monogamia, el matrimonio y el divorcio.

Foto: gentileza HBOmax

Oscar Isaac y Jessica Chastain la rompen

Compañeros de Juilliard School y amigos desde hace décadas, la química entre Oscar Isaac y Jessica Chastain es alucinante. Jessica Chastain interpreta a Mira, una ejecutiva de tecnología ambiciosa y segura de sí misma a quien su matrimonio no la hace feliz. Por su parte, Oscar Isaac da vida a Jonathan, es un profesor de filosofía que está desesperado por mantener intacta su relación.

Foto: gentileza de HBOmax JOJO WHILDEN

Tiene solo 5 episodios

Al contrario de la miniserie original, la remake norteamericana tiene solo cinco capítulos:

“ Inocencia y pánico ”. Guion de Hagai Levi y Amy Herzog. Dirigido por Hagai Levi.

”. Guion de Hagai Levi y Amy Herzog. Dirigido por Hagai Levi. “ Poli ”. Guion y dirección de Hagai Levi.

”. Guion y dirección de Hagai Levi. “ El valle de las lágrimas ”. Guion y dirección de Hagai Levi.

”. Guion y dirección de Hagai Levi. “ Los analfabetos ”. Guion y dirección de Hagai Levi

”. Guion y dirección de Hagai Levi “En medio de la noche, en una casa oscura, en algún lugar del mundo”. Guion de Hagai Levi y Amy Herzog. Dirigido por Hagai Levi.

La encontrás en HBOmax

“Secretos de un matrimonio” estrenó el domingo 12 de septiembre y ya están disponibles dos de los cinco episodios de la temporada. Pueden ponerse al día con los capítulos que ya emitieron en HBOmax o engancharse con las emisiones semanales en HBO los domingos a las 21.00 h.