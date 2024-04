La drástica decisión que tomó Brad Pitt por sus hijos en la batalla legal contra Angelina Jolie

Escuchar

Brad Pitt tomó una drástica decisión en medio de la batalla por el divorció con Angelina Jolie, que llegaría a su final este año, según confirmaron los medios internacionales. Algo que dejaría en paz a la actriz e ícono de la moda, pero en particular, a sus hijos. Los engorrosos trámites legales iniciaron en 2016, cuando se separaron de manera definitiva, sin embargo, por detrás, otra disputa mucho mayor se habría gestado.

Fuentes cercanas al medio británico Daily Mail aseguraron que Brad Pitt se dio por vencido en la búsqueda por obtener la custodia compartida de sus hijos menores. Esto llegó justamente en el último tramo del dictamen final del divorcio y, según alegaron, podría tratarse de un triunfo estratégico por parte de Angelina.

La pareja se conoció en el set de grabación de la película Sr. y Sra. Smith, en 2005. Si bien siempre se especuló que Brad le fue infiel a Jennifer Aniston, con quien estaba casado desde hacía años, los rumores indicarían que los protagonistas mantuvieron diferentes encuentros íntimos, que decantaron en la oficialización de la pareja pocos meses después de filmar el largometraje.

Brad Pitt habría abandonado la idea de compartir la custodia de sus hijos con Angelina Jolie

Con Jennifer en la duda sobre si existió o no el engaño, Pitt y Jolie tuvieron seis hijos con el correr de los años. Tres de ellos biológicos: Shiloh, en 2006, y los gemelos Vivienne y Knox, en 2008. Además, adoptaron a Zahara (19) la mujer más grande de todos, y a Pax (20). En tanto, el actor también se hizo cargo de Maddox (22), a quien adoptó en solitario Angelina.

Con tres de sus hijos mayores, la Justicia ya no tiene el poder legal para obligar a la custodia que reclama Pitt. Además, Shiloh tiene 17 años, por lo que en unos meses también alcanzará la adultez y no dependerá de su padre. Sin embargo, los gemelos de 15 años son el problema en cuestión. Cabe aclarar que la relación de los seis con la megaestrella de Hollywood no siempre fue del todo buena, en particular dos años antes de la separación.

La relación de Angelina y Brad fue de las más importantes, famosas y glamorosas del mundo del espectáculo y el cine global. En 2014 se casaron en el sur de Francia en una boda íntima, lejos de la prensa. Todo marchaba bien, pero como cualquier cuento de hadas, también existe una parte oscura y, a pesar del aparente carisma de Pitt, un hecho intrafamiliar provocó el desplome total de su tan amado clan.

Brad Pitt no tendría buena relación con sus seis hijos, en particular con los mayores archivo

El hecho que dio por terminado el romance vino durante un viaje en avión privado que realizó la familia. En medio de una discusión, el protagonista de La Gran Estafa habría agarrado del cuello a uno de sus hijos, le habría pegado en la cara a otro y, según reveló más tarde Angelina, a ella la empujó, lo que le provocó un fuerte dolor en su espalda. Hasta aterrizar, los siete permanecieron con temor por la ira del actor.

Esto también se plasmó en una publicación que Pax hizo en 2020 desde su cuenta privada de Instagram. Para el Día del Padre, posteó una foto de Brad y le dedicó un polémico descargo de odio. “Una y otra vez demostrás que sos una persona terrible y despreciable. No tenés consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos menores que tiemblan de miedo cuando estás con tu presencia. Nunca entenderás el daño que le hiciste a mi familia porque sos incapaz de hacerlo”, escribió.

El descargo de Pax contra Brad Pitt en 2020 que muestra la relación de su hijo con el actor (Fuente: DailyMail)

Desde el Daily Mail indicaron que se contactaron con los representantes de ambas estrellas del cine y en especial, del lado de Brad, remarcaron que él se hará cargo de los hechos violentos que le competen y los cuales reconoció como ciertos. No obstante, según explicaron, habría acusado a Angelina de tergiversar la historia.

De este modo, ahora Brad se deberá conformar con un régimen de visitas que la Justicia determinará para con sus gemelos, pero no podrá responder con una custodia compartida. Además, otra de las disputas feroces que se avecinan es sobre el viñedo que la pareja tuvo hasta el momento del fin del amor, cuando una misteriosa venta por parte de la actriz, causó revuelo y el tema fue llevado a los tribunales.