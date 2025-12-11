La magia de Spielberg: E.T., Tiburón y Encuentro cercano del tercer tipo llegan al cine para homenajear al director

Steven Spielberg es uno de los directores más influyentes, reconocidos y exitosos de la industria cinematográfica internacional. Figura pionera de la era del “Nuevo Hollywood” y creador de películas más taquilleras e icónicas de la historia, el cineasta que cambió para siempre la forma de contar historias vuelve a la pantalla grande.

En ese sentido, es que Cinépolis anunció el lanzamiento del #CicloSpielberg, un evento especial que busca homenajear su trayectoria. A partir del 25 de diciembre, los cinéfilos tendrán la oportunidad única de revivir (o experimentar por primera vez) tres de sus obras maestras que marcaron generaciones.

“El director que cambió para siempre la forma de contar historias vuelve a Cinépolis. A partir del 25 de diciembre disfrutá el #CicloSpielberg con tres de sus grandes clásicos: E.T., Tiburón y Encuentros cercanos del tercer tipo”, anunciaron desde el perfil de Instagram de la cadena de cines.

La noticia no tardó en generar revuelo entre los fanáticos, quienes expresaron su emoción en los comentarios de la publicación. “Che, ¿saben que esta noticia me alegró el mes eh? Aguante Steven Spielberg?“; ”Nooo, lloro"; “Yendo” y “Te amo, Cinépolis”, fueron solo algunos de ellos.

Los tres clásicos de Spielberg que se podrán ver en pantalla grande a décadas de su primer estreno

1. Tiburón (1975)

La película de terror y suspenso -considerada la primera superproducción moderna- desarrolla su trama en el pueblo costero de Amity Island, donde la temporada de verano se ve interrumpida por un enorme y agresivo tiburón blanco que comienza a atacar y matar a bañistas.

El jefe de policía local, Martin Brody, lucha por cerrar las playas para proteger a la gente, pero enfrenta una fuerte resistencia del alcalde y los empresarios que temen arruinar la economía local. Tras más ataques mortales, Brody se une a un biólogo marino, Matt Hooper, y al rudo cazador profesional Quint, y los tres se embarcan en el barco pesquero Orca para cazar al escualo en alta mar.

Tiburón, tráiler

2. Encuentros cercanos del tercer tipo (1977)

La película de Spielberg trata sobre del primer contacto con la vida extraterrestre. La trama sigue a Roy Neary, un trabajador eléctrico de Indiana cuya vida da un giro radical tras presenciar misteriosos Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) una noche cerca de su casa. A partir de ese momento, Roy se obsesiona con la visión de una extraña formación de aspecto montañoso (la Torre del Diablo en Wyoming), que comienza a recrear compulsivamente en su casa y trabajo.

Al mismo tiempo, un grupo de científicos internacionales, liderado por el investigador francés Claude Lacombe, sigue rastros de OVNIs y fenómenos anómalos que sugieren que una civilización extraterrestre está intentando comunicarse con la humanidad. Roy, junto a otros testigos que tuvieron la misma visión, se une a la búsqueda de este lugar secreto donde se producirá el primer contacto abierto y amistoso entre humanos y alienígenas.

Encuentros cercanos del tercer tipo, tráiler

3. E.T., el extraterrestre (1982)

El clásico de ciencia ficción y fantasía sigue la historia de Elliott, un niño solitario que vive en California, quien encuentra y esconde a un extraterrestre abandonado en la Tierra tras la partida accidental de su nave.

Elliott y el extraterrestre, al que llama “E.T.”, desarrollan una profunda y especial conexión telepática y emocional. Juntos, los niños del barrio lo ayudan a construir un dispositivo para “llamar a casa”.

La trama se intensifica cuando el gobierno y científicos descubren su paradero e intentan capturar a E.T. para estudiarlo.