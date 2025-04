La drástica decisión que tomó María Becerra mientras se recupera de su grave internación

A casi una semana de la intervención quirúrgica de urgencia a la que tuvo que ser sometida María Becerra tras cursar un nuevo embarazo ectópico, el equipo de la artista emitió un comunicado con el que, además de llevar tranquilidad a sus fanáticos, aclaró qué ocurrirá con el futuro profesional de la intérprete de “Automático”.

María Becerra y J Rei durante una estadía romántica en Nueva York (Foto: Instagram @j.reiii)

“Queríamos contarles que, por respeto a la situación tan delicada que vivió María en estos días, se decidió posponer una semana el lanzamiento de ‘Ramen para dos’, que ahora será el 8 de mayo”, escribieron en las stories de la cuenta de Instagram de la actriz de 25 años sobre la primera colaboración entre la cantante y Paulo Londra, la cual iba a presentarse este miércoles 30 de abril.

En ese sentido, comentaron que la música es uno de los pilares que la mantienen en pie. “La música y el vínculo que comparte con ustedes a través de sus canciones son de las cosas que más la sostienen y alegran, y sabemos que, en este momento, poder compartir su canción con ustedes le hará muy bien”, agregaron.

El equipo de María Becerra anunció qué pasará en el corto plazo con el futuro profesional de la artista (Foto: Captura Instagram/@mariabecerra)

Por último, expresaron el agradecimiento a quienes le hacen llegar su amor en este difícil momento que atraviesa. “Agradecemos de corazón todo el cariño, el respeto y el acompañamiento que le están haciendo llegar. Significa muchísimo para ella y para todos nosotros”, concluyeron.

Tal como comentó la artista, son sus asistentes quienes se encargan de administrar sus respectivas redes sociales hasta que se sienta lista para volver al ruedo. “Gracias a todos/as por esos mensajes llenos de amor y empatía. Voy a dejar toda comunicación a manos de mi equipo. Lo único que quiero hacer ahora es descansar, procesar, llorar todo lo que me queda por llorar, recuperar mi cuerpo, mi fuerza, abrazarme a Juli (J Rei) y sanar, ver a mis sobrinas a los ojitos. Abrazarlas, sentir el amor de mis seres queridos, ver las plantas, sentir el olor a la tierra mojada, tocar el agua, ver el sol. Gracias Dios“, expresó días atrás.

El mensaje de María Becerra tras su intervención quirúrgica (Foto: Captura Instagram/@mariabecerra)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que “La Nena de Argentina” atraviesa esta situación. En septiembre del 2024, contó en el living de Susana Giménez que ya había sufrido un embarazo ectópico que le trajo varias complicaciones a su organismo.

“Tuve un embarazo ectópico, fue bastante duro, lo sigue siendo. Es un duelo porque uno se prepara para otra cosa. A la semana que me enteré estábamos viendo cómo decírselo a la familia, quería esperar a los tres meses. Tenía miedo porque sentía muchos dolores, sospechaba, y de repente un día estaba ensayando para un evento que tenía y cantando comencé a tener dolores muy fuertes", relató aquella vez.

Maria Becerra conto en el living de Susana Gimenez como vivio su embarazo ectopico

Y completó: “Vamos a insistir, los dos queremos ser padres, él es el amor de mi vida, hace dos años que estamos juntos. Yo no quiero estar con otra persona, no me interesa nadie más que él y es el mejor compañero del mundo”.