María Becerra y J Rei: del amor que nació a escondidas y sin wifi a la pareja atravesada por la ilusión de formar una familia

Año 2022. “¿Y quién iba a saber que eras mi mujer? / Pero, mami, me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo / Y dibujé en una pared tus iniciales / De mi mente no sales”. María Becerra bailó en sus redes sociales al ritmo de “Tu turrito”, el hit que habían lanzado J Rei y Callejero Fino y que se convirtió viral. La “Nena de Argentina” se sumó al desafío y compartió en su Instagram un video que resultó ser un guiño para uno de los creadores del tema que tiene más de 300 millones de reproducciones.

Julián Reininger –popularmente conocido como J Rei- recibió la notificación en su teléfono y no la dejó pasar. Los artistas se habían visto por primera vez en una situación inusual que nada tenía que ver con la música, pese a que cada uno ya brillaba en lo suyo. Fue en un aeropuerto: ambos viajaban por diferentes motivos y a distintos destinos, pero se cruzaron en el sector de la Aduana. En ese entonces, María llevaba el cabello rubio, lo que le llamó la atención al referente del trap y RKT. Sin embargo, cada uno siguió su viaje y no volvieron a verse hasta que entablaron un vínculo y decidieron tener una primera cita.

“No estaba nervioso porque habíamos conectado mucho por teléfono”, contó él sobre su primera cita con María Becerra

Luego de aquel video de María, hablaron por mensajes privados de Instagram hasta que intercambiaron números de teléfono y la conversación siguió por WhatsApp, incluyendo audios. La cantante le llegó a enviar 11 notas de voz de un minuto cada una .

Aquella primera cita fue el 29 de agosto de ese mismo año y comenzó a la madrugada. Si bien ninguno de los dos tenía nada que esconder, decidieron que fuera en el ámbito privado, evitando ser fotografiados por algún paparazzi o fanático que pudiera adelantar el vínculo que ellos aún no habían formado.

El músico la fue a buscar a la 1:30 de la mañana y luego fueron a su casa, en zona oeste. “ No estaba nervioso porque habíamos conectado mucho por teléfono ”, contó más tarde J Rei en una entrevista. Aunque cuando llegaron a su domicilio tuvo un imprevisto que lo obligó a improvisar. Se había olvidado de pagar la factura de internet y cable, por lo que le habían cortado los servicios. “Tuve que remarla como un campeón”, recordó en diálogo con Fernando Dente en el late night que conducía por América, Noche al Dente.

María Becerra y J Rei, enamorados en Nueva York (Foto: Instagram @j.reiii)

Así las cosas, Julián le propuso a María amasarle una pizza. “Agarré harina, sal, aceite y agua, comimos una pizzita y me puse a tocar el piano, lo único que estaba a mi alcance”, continuó el artista sobre la noche que terminó a las seis de la mañana, cuando la llevó de regreso a su casa y se sinceró frente a quien hoy es la mujer de su vida: “ En ese viaje yo sentía que ya habíamos conectado un montón. Le dije ‘Yo ya te quiero’ ”.

Tiempo después, la pareja decidió vivir su relación puertas adentro y compartirla con sus familiares y amigos. Hasta que un día eligieron hacerla pública a través de una transmisión en vivo de Instagram que J Rei estaba haciendo con su madre. Allí apareció Becerra entre los usuarios conectados y sorprendió con un mensaje. “¡Acá estoy!”, fue lo primero que escribió, para luego referirse a la madre de su novio: “Mi suegra es la más linda”. Entusiasmada por la declaración de su nuera, la mujer bromeó: “Fijame este comentario que me voy a volver loca”. Y le respondió a la intérprete de “Automático”. “Mi amor, la más hermosa del mundo mundial sos vos”, le dijo mientras su hijo se acercaba a la cámara simulando darle un beso.

Un viaje soñado y una propuesta inolvidable

Desde entonces, María y Julián vivieron su amor como cualquier pareja, aunque en su caso, pública. Compartían románticas fotos en sus redes sociales, y eventos, siempre que sus respectivas agendas lo permitían.

Poco antes de cumplir su primer aniversario, decidieron poner en pausa sus proyectos y tomarse unos días de descanso: el destino elegido fue Grecia. Y aprovecharon el verano local para disfrutar de las playas y los días de sol.

Pero María tenía otros planes: proponerle casamiento a Julián. Incluso, su intención era hacer un curso de joyería para confeccionar ella misma las alianzas, pero no le daban los tiempos, de manera tal que las mandó a hacer con su propio diseño. “ Lo vi que andaba medio lento, que no agarraba mis indirectas, pero yo sabía que él quería ”, le contó a Susana Giménez tiempo después, cuando la visitó en su famoso programa de televisión y habló de los proyectos de la pareja.

El compromiso fue el 27 de julio de 2023 y fue la cantante quien lo anunció a través de un romántico posteo en su Instagram. “Me dijo que sí”, celebró la artista. “Te amo tanto, mi amor. Me estalla el corazón de felicidad, no paro de llorar. Dios, qué afortunada soy de haberte encontrado”, agregó junto a la imagen de sus manos entrelazadas mostrando los anillos de oro blanco con una piedra rosa en forma de corazón.

Momentos felices, momentos difíciles

Felices por el enorme paso que habían dado, y aun sin fecha de casamiento, la pareja decidió buscar un hijo. Semanas después, el test dio positivo, aunque la cantante tenía muchos dolores y presentía que algo no estaba bien. Una semana después, y mientras pensaban cómo comunicarle la feliz noticia a sus seres queridos, sin que se filtrara la información, ya que querían hacerlo público una vez que pasaran los tres meses, María se sintió mal durante un ensayo y debió ser internada de urgencia. Había perdido el embarazo.

María Becerra y su novio, tras la intervención a la que la cantante tuvo que ser sometida en 2024

Se trató de un embarazo ectópico. “Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro porque nos sobra amor y toda una vida por delante). Afortunadamente, el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos”, expresó Becerra por ese entonces a través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales y dejando en claro que la pareja seguiría en la búsqueda de agrandar la familia.

“ Vamos a insistir. Los dos queremos ser padres, él es el amor de mi vida. Yo no quiero estar con otra persona, no me interesa nadie más que él y es el mejor compañero del mundo ”, le dijo a Susana Giménez en aquella entrevista.

María Becerra y J Rei junto a Pistón

Tiempo después, María y Julián apostaron a la convivencia y decidieron compartir techo junto a sus seis mascotas: una gata llamada Mecha; un perro que habían adoptado durante unas vacaciones en Córdoba, llamado Turbo; otro perro que adoptaron poco después, llamado Pistón; y sus tres perras, Gilda, Dalila y Selena.

Luego de atravesar el dolor físico y emocional, surgieron rumores de crisis y separación que la propia María se encargó de desmentir haciendo lo que más sabe: con una canción que le dedicó a su novio, meses antes de celebrar su tercer aniversario. Se trata de “Tatú”, cuyo videoclip tiene imágenes de la pareja y en cuya letra le dice a su amor: “Y si se acaba el mundo, quedaremos tú y yo”.

Recientemente, la cantante atravesó otro embarazo ectópico, pero esta vez tuvo riesgo de vida, y fue la rápida reacción de su novio lo que la salvó. La noticia la informó el equipo que maneja su carrera a través de un comunicado oficial: “ Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y el entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo ”.

Días después, luego de recibir el alta médica y de salir de la sala de terapia intensiva, fue la propia artista quien decidió expresarse en sus redes sociales. “Volviendo a casa con el amor de mi vida. No alcanzan las palabras para agradecerte por haberme salvado la vida, por cuidarme como lo hiciste todos estos días“, escribió.

María Becerra le agradeció a sus fanáticos por el cariño (Foto: Instagram @mariabecerra)

J Rei, por su parte, hizo lo propio y también le dedicó un especial mensaje a su novia: “Mi amor, para siempre estaré a tu lado, el amor es más grande que cualquier cosa en este mundo. Yo te agradezco a vos por ser tan fuerte, tan luchadora y a la vida por permitirnos seguir escribiendo nuestra historia. Hoy la noticia es que estás viva, volviendo a casa. Con mucho amor y paciencia, todo va a sanar”.

En tanto, ambos decidieron poner en pausa su carrera y tomarse el tiempo que necesiten para sanar y atravesar el dolor acompañados por sus seres queridos. Cuando ellos quieran y se sientan preparados, anunciarán su regreso a la música y a su rutina habitual. Mientras tanto, sus familiares y amigos están pendientes de lo que necesiten, de la salud de María y deseando que pronto puedan agrandar la familia, tal como ellos lo desean.