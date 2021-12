La dura advertencia de Germán Martitegui a Juariu en MasterChef Celebrity: “Ya vas a venir a pedir algo”

El desafío de este miércoles en Masterchef Celebrity (Telefe) se trató de un reto de “autosatisfacción”, como lo llamó Germán Martitegui. Sin embargo, lejos de ser un día de competición donde reinara el placer, Victoria ‘Juariu’ Braier protagonizó un cruce con el chef luego de sentirse invadida en su mesa de trabajo. Después de un tenso momento entre ambos, el jurado lanzó una frase lapidaria contra la participante.

El desafío del día consistió en que cada concursante preparara el plato que más le gusta comer el día de su cumpleaños. Fue así como luego de que Santiago Del Moro anunciara el inicio del conteo regresivo de 45 minutos, las celebridades corrieron al mercado para elegir los productos para sus recetas.

Juariu recibió a Germán Martitegui y a Joaquín Levinton en su mesa (Crédito: Captura de video Telefe)

Cuando ya cada cocinero se encontraba preparando su plato, Martitegui comenzó a pasar por las mesas de trabajo de cada uno para supervisarlos y se detuvo por un rato cuando llegó a la de Joaquín Levinton. El cantante quería hacer un ojo de bife con papas españolas, pero le faltaba la carne, y cuando el jurado lo notó, el intérprete de “Loco un poco” le explicó que lo iba a solucionar porque su compañera Juariu lo iba a ayudar.

El cruce de Germán Martitegui y la Juariu en MasterChef Celebrity (Telefe)

Fue así como Germán fue con el cantante a la cocina de la influencer a buscar la carne, pero en lugar de tomar el corte y volver a su mesa, se quedaron charlando acerca del tipo de salsa que Joaquín debía preparar. Esta actitud la incomodó mucho ya que no tenía espacio suficiente para maniobrar y debía pasar detrás del líder de Turf para llegar a las hornallas.

Juariu, incómoda por la presencia de Germán Martitegui y Joaquín Levinton en su cocina (Crédito: Captura de video Telefe)

“Están charlando acá. ¿Qué onda?”, le expresó Juariu a su compañero y a Martitegui y este último no se tomó nada bien el comentario. “Si querés que me vaya, me voy”, le contestó de forma tajante. Sin embargo, Vicky se largó a reír y les dijo que se trataba de una broma y que “le encantaba” tenerlos a ambos en su espacio de trabajo.

No obstante, la joven manifestó tras cámaras: “¡Le empezó a explicar cómo tenía que hacer la carne en mi puesto”. Además, dijo que hubiese preferido que tuvieran la conversación en otro lugar para que ella pudiera trabajar bien.

Germán Martitegui se molestó con Juariu y se lo hizo saber (Foto: Captura de video)

Pese a que Juairu hizo énfasis en que todo había sido un chiste, Germán no pareció tomarlo con mucha gracia y se retiró, no sin antes lanzar una contundente frase dirigida hacia la participante: “Ya que nos echan, nos vamos. Ya vas a venir a pedir algo”. Si bien en ese momento ella quiso intentar que no se vaya, no lo logró.