Shakira hizo un posteo con una descripción que puso todas las miradas sobre Clara Chía Martí

escuchar

El que creía que las cosas referidas a la polémica separación de Shakira y Gerard Piqué, con Clara Chía Martí involucrada en una posible infidelidad del futbolista se habían calmado un poco, se equivocó. Los conflictos entre ellos no parecerían estar llegando a buen puerto, por lo menos en el corto o mediano plazo. En las últimas horas, la cantante colombiana volvió al ataque, pero no precisamente a través de su música, sino con un posteo en Instagram donde una palabra fue suficiente para que sus fans especularan con que hizo una mención indirecta -o no tanto- a la nueva novia de su expareja.

Si hubo una separación escandalosa en el último año, esa sin dudas fue la de Shakira y Piqué. El amor que nació allá por el 2010 con “Waka Waka” de fondo, llegó a su fin después de una década y dos hijos pequeños en común. El exfutbolista rehízo su vida de la mano de Clara Chía Martí, una joven que trabajaba en Kosmos, una de sus empresas. Por su parte, la intérprete de “Monotonía” transformó su dolor en música y lanzó la “Music Session #53″, con Bizarrap donde apuntó sin filtro ni pelos en la lengua contra su ex y su actual novia.

Shakira y Piqué estuvieron juntos durante más de una década y tienen dos hijos, Milán y Sasha @3gerardpique y @shakira/ Twitter

Pero ahora, Shakira volvió a poner foco en el tema, esta vez a través de un posteo que compartió con sus más de 85 millones de seguidores que tiene en Instagram. Subió una selfie, en un plano contrapicado, donde se la pudo ver seria con la mirada fija en la cámara, mientras lucía un buzo color marrón y un piluso negro. En cuanto al cabello, lo llevó suelto y destacó con su maquillaje: un delineado para acentuar los ojos y los labios pintados para resaltarlos.

Sin embargo, aunque algunos destacaron la imagen, otros pusieron la atención en el texto que acompañaba la foto, que de ninguna manera pasó inadvertido. ¿Qué escribió? “Chiaroscuro”, una palabra en italiano que refiere a una técnica de pintura. La cuestión es que su traducción al español es “claroscuro” y si se la desglosa, es obvio que comienza de la misma forma que el nombre de la nueva pareja de Pique: Clara y que su apellido Chía.

El nuevo posteo de Shakira que tomaron como una indirecta para Clara Chia Martí Instagram @shakira

Este no fue un detalle menor, puesto que en la canción que lanzó con el productor argentino le dedicó varias líneas: “Tiene nombre de persona buena / Clara-mente no es como suena / Clara-mente es igualita que tú”. El nuevo posteo de la barranquillera -que ya superó los dos millones de Me Gusta- se tomó como una continuación a la pelea sin fin entre ambas y varios usuarios lo hicieron notar con sus comentarios: “Claramente, no quiere decir la palabra claroscuro en español por obvias razones (la innombrable) entonces la dice en italiano”; “Claramente te gusta hacer temblar al mundo”.

Aseguran que Clara Chía Martí recibió una oferta millonaria para hablar de Shakira en la televisión

Mientras la intérprete de “Te felicito” no duda en pronunciarse a través de indirectas y mensajes ocultos contra su ex y su actual pareja, aparentemente a la joven de 24 años también le habrían dado la oportunidad de expresarse públicamente. Según el portal X Catalunya, Martí habría recibido una oferta de más de un millón de euros para hablar en televisión sobre los conflictos con Shakira, pero ella habría sido contundente con su decisión.

“Muchos programas le propusieron conceder una entrevista, para que explique su versión y confirme así los dos extremos, pero rechazó todas las ofertas”, consignaron. Por el momento, la joven empresaria continuaría llamándose al silencio con el bajo perfil que mantuvo hasta el momento.

LA NACION