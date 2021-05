La dura reacción de Eduardo Feinmann tras los anuncios de Alberto Fernández

Tras el discurso del presidente Alberto Fernández, Eduardo Feinmann apuntó contra sus declaraciones, a las que calificó de “antiguas”. También aseguró que el 10% más de pobres que hay en el país es producto “de la cuarentena del Gobierno y no concretamente de la pandemia”, tal y como dijo el mandatario.

“Un poquitín antiguo (el discurso), de la década del 70. Le hablaba a Cristina Fernández de Kirchner. Dio una definición sobre la deuda”, dijo el conductor de El Noticiero que se emite por LN+.

“A mí me sorprendió el grado de cinismo. Con todo el respeto... cinismo, cuando uno busca en el diccionario, la primera acepción es que actúa con falsedad o desvergüenza, descarada. Impúdico, procaz. A mí me sorprendió parte de lo que contó de la pandemia, refiriéndose a la cantidad de argentinos que habían perdido empleos y empresas que se cerraron. No fue por la pandemia, fue por la cuarentena eterna”, apuntó.

En ese sentido, el periodista sostuvo que “una cosa es el bicho” y otra “es un decreto firmado por el Presidente, metiéndonos en nuestras casas, cerrando la economía durante 8 o 9 meses, son dos cosas distintas”. “El mundo tuvo pandemia, sí, obvio. El bicho circuló por todo el planeta. No todos los países hicieron lo que hizo la Argentina: encerrar a su gente, destruir vidas, dineros, futuros de millones y millones de personas, teniéndolos encerrados durante meses y meses”, apuntó.

La reacción de Feinmann tras el anuncio de Alberto Fernández: “Un poquitín antiguo”

Y siguió: “Ahora se dieron cuenta de que ese no era el camino. ¿Por qué no se dieron cuenta el año pasado? No, aquellos que decíamos: ‘Señores, ojo que van a matar a mucha gente’. La gente no se muere solo por el bicho jodido, sino porque perdieron el poco dinero que tenían, perdieron su fortuna, terminaron con sus comercios, pymes, familias enteras”, expresó.

Por otro lado, Feinmann cuestionó el “crecimiento” de la economía al que aludió Fernández durante la conferencia de prensa, donde informó descuentos en cortes de carne y una actualización de la tarjeta Alimentar. Ahí, el mandatario comparó las estadísticas actuales con las de 2020. “Dijo en un momento que acá la carne está más cara que en Europa, por ejemplo”, subrayó el conductor y pidió datos certeros.

Por último, hizo hincapié en la frase del mandatario de que los argentinos “la están pasando mal por culpa de la pandemia”, donde hay “un 40% de pobreza”. “Claro, Presidente, hay un 40% de pobres, si a usted no le importó un 10% más de pobres el año pasado, cuando dijo que no le importaba un 10% más de pobres. Ahora habla del 40% más de pobres que la están pasando mal por culpa de la pandemia. No, es por culpa de la cuarentena”, concluyó.

LA NACION