Oscar Ruggeri reflexionó sobre la conquista de la selección argentina: “Nos van a ayudar”

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, reflexionó este lunes sobre el logro de la selección argentina, que conquistó la Copa Mundial de la FIFA en Qatar después de 36 años. En ese sentido, el exdefensor, quien integró el anteúltimo plantel que había logrado la proeza, reveló que se siente “muy contento” de que La Scaloneta haya logrado el título del mundo, y dio sus motivos.

Primero, el conductor Sebastián Vignolo advirtió que el plantel campeón tendrá “una recepción emocionante”. Se vivió de una manera muy especial en el ‘86, se fue a buscar en el ‘90, también en el 2014″, añadió. Luego, habló de los “ausentes que desde algún lugar estuvieron”. “Yo pensaba en Sabella. Que cerca estuvo Alejandro. Pudo haber sido campeón. Pensaba: qué increíble lo de Maradona, el primer Mundial en el que Diego no está físicamente, Argentina se consagra”, apuntó.

Sobre Maradona, aseguró que, en caso de que hubiera estado presente físicamente, le hubiera entregado la Copa del Mundo a los campeones, tal como lo hicieron Checho Batista y Nery Pumpido: “Yo creo que la copa la llevaba Maradona”.

Asimismo, el periodista hizo una especial sobre Carlos Bilardo, quien vio la final de Qatar 2022, según se desprende de una foto que circuló en las últimas horas. “Vi una imagen, y me emociona porque tengo admiración por este personaje. Es, para mí, el padre de este programa porque empezó conduciéndolo”.

El director técnico Carlos Bilardo, campeón del Mundo de 1986

Cuando Vignolo dijo que Bilardo “enseñó”, Ruggeri le contó que, en su regreso al país, va a ir a visitarlo con sus excompañeros de México ‘86. Después, le dedicó unas emotivas palabras: “Este tipo que no fue nuestro DT: esta persona nos educó. Nosotros lo cargamos por las secuelas que nos quedaron, pero nos fue educando de a poquito”.

En esa línea, indicó que incluso “las familias” de los futbolistas de aquel mítico plantel lo quieren a Bilardo, y contó una historia íntima. “Es tremendo porque cuando vamos a verlo, apenas llego, Nancy me dice: ‘Decime, ¿cómo esta Carlos?’. Educó a toda la familia, a nuestras novias, hijos... todo lo que iba a venir, nos lo dijo en el ‘83, ‘84, todo lo que pasó”.

En ese momento, confesó un motivo por el cual está feliz de que la selección haya vuelto a conquistar el título del mundo. “Nos pone muy contentos a nosotros. Nos van a ayudar. Necesitamos a esta camada que salió campeona porque hay muchachos con problemas, y yo creo que ellos nos van a ayudar a solucionarlo”.

La selección Argentina se consagró campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

Por último, graficó lo que significa ganar el Mundial, y aseguró que no tiene comparación con ningún otro título. “Por eso decía: ‘Ojalá sean campeones del mundo. Tienen todo, pero les falta esto tan preciado’. Lo que están sintiendo esos chicos arriba del avión no tiene precio. No hay nada más. No importa otra cosa. Perderán una champions... ¿qué tiene que ver? Ni cerca, ni un poquito de cerca de tocarla. Ahora, la tienen ahí. Ya la pueden tocar. Somos 69 los que cada vez que venga la copa podemos tocarla”, dijo sobre los jugadores campeones del mundo.

