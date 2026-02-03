Paul Mescal, el actor del momento, reflexionó sobre cómo lo afectó la fama: “Quiero desaparecer”

Con el estreno de Hamnet, la atención volvió a posarse sobre Paul Mescal, uno de los actores más aclamados de su generación, quien trabajó en los últimos años en éxitos como Gladiador II, After sun y Carmen. En esta nueva cinta, dirigida por Chloé Zhao y basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell, se cuenta la historia de vida de William Shakespeare (Mescal) junto a su esposa Agnes Hathaway (interpretada por Jessie Buckley) y la tragedia que marcó su vida entera: la muerte de su único hijo varón. El elenco también cuenta con las apariciones estelares de Emily Watson, Joe Alwyn y Noah Jupe.

Si bien para Mescal este fue uno de los trabajos más exigentes y visibles de su carrera, nunca deja de ser una presión para él la recepción por parte del público. En una entrevista con GQ Magazine explicó: “Quiero desaparecer. Es como si hubieras criado a un hijo y ahora lo pusieras frente al mundo para que lo juzgue”. Con respecto a la obra y al proceso íntimo que es construir un personaje y luego soltarlo, se preguntó irónico: “¿Les gusta? ¿Ven la película que intentábamos hacer?”.

Hamnet es una película de drama histórico (Foto: Redes Sociales)

Para poder percibir el trabajo actoral y la transformación de su imagen, el intérprete le recomendó a los espectadores tomarse el tiempo de volver a las salas de cine. “En todos mis trabajos, le ruego a la gente que vaya al cine. La experiencia de ir a una sala está bajo amenaza directa. Ojalá no tenga que ser siempre una Top Gun: Maverick lo que los estudios respalden para que exista esa experiencia. Creo que el público se va a aburrir si las únicas películas por las que salimos son las grandes carnadas de estudio”, reflexionó, sobre el cine comercial que abunda en los últimos años.

Según el joven actor que acaba de cumplir el pasado 2 de febrero 30 años de edad, las experiencias tecnológicas como el 4D y 5D no son lo único que debería atraer al público a visitar estos espacios. “No tengo muchas ganas de ir a ver tecnología al cine. Quiero ver secuencias filmadas de manera increíble o una escala que también puede ser íntima. Quiero ver la cara de Jessie Buckley enorme, tan grande como se pueda”, sostuvo sobre la importancia de poder ser críticos de una obra, tomándose el tiempo de escuchar los sonidos, reconocer las pausas y no verse obligados a desprenderse de la pantalla por interrupciones ajenas, como ocurre con películas que son vistas desde las plataformas de streaming.

Justamente, en Hamnet, Paul Mescal construye a un William Shakespeare nunca antes visto. Un hombre sensible, introspectivo y atravesado por un dolor tan profundo, que lo hizo tener que trabajar en sus propias emociones para poder brindar una imagen nítida de lo que buscaba contar. “Siento que los hombres procesan el duelo de manera muy distinta a como lo hacen las mujeres. No es totalmente una cuestión de género, pero la película se interesa por esa polaridad”, señaló.

Tráiler de Hamnet

A su vez, halagó el acompañamiento en todo momento de la directora Chloé Zhao. “Creo que Chloé hizo un trabajo increíble para que se sienta honesto. Porque no conozco a muchos hombres que puedan expresar las cosas que quizá esperarías que expresaran”, indicó, orgulloso de la performance.