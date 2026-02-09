La historia de Toky, el Dogo Argentino que se consagró en el certamen canino más prestigioso del mundo

La Argentina volvió a destacarse en uno de los escenarios más competitivos a nivel internacional. Esta vez no fue el fútbol o el automovilismo, sino que el escenario fue la emblemática 150ª edición del Westminster Kennel Club Dog Show, el evento canino más antiguo y prestigioso de los Estados Unidos. Allí, el Dogo Argentino Toky, proveniente de un reconocido criadero cordobés, alcanzó la distinción de “Mejor de la Raza”, un premio reservado solo para ejemplares de excelencia absoluta.

La consagración se concretó el martes 3 de febrero de 2026 en el Javits Center de Manhattan, donde se congregaron cientos de criadores, jueces y expertos de todo el mundo para participar de este certamen, considerado por muchos como el más importante a nivel internacional.

Toky, surgido del reconocido criadero cordobés “El Totoral”, no solo logró sobresalir en una competencia de nivel extraordinario, sino que además consolidó su lugar como una figura histórica dentro del Dogo Argentino, la única raza originaria del país reconocida oficialmente por las principales entidades internacionales.

El ejemplar logro destacarse dentro de los competidores de su raza (Foto: The Westminster Kennel Club)

Detrás del éxito de Toky hay años de esfuerzo constante, dedicación y una cuidadosa selección genética. Criado en la provincia de Córdoba, en el prestigioso establecimiento El Totoral, el ejemplar es fruto de un proyecto enfocado desde sus inicios en la excelencia morfológica, el equilibrio de carácter y la preservación de los rasgos tradicionales de la raza.

Su victoria en Nueva York marca el punto culminante de un camino que comenzó en pistas locales y exposiciones nacionales, donde Toky ya despuntaba como una gran promesa, hasta llegar finalmente al escenario más exigente del mundo. Para los criadores argentinos, este logro trasciende el premio: representa una reivindicación del trabajo realizado en el país y confirma que la crianza nacional puede competir de igual a igual con las grandes potencias de Europa y Norteamérica.

Toky fue surgido del reconocido criadero cordobés “El Totoral” (Foto: X)

Toky compitió dentro del demandante Grupo de Trabajo, donde se evalúan perros de gran tamaño, estructura atlética y temperamento firme. Frente a rivales de primer nivel internacional, el Dogo Argentino conquistó a los jueces con su desplazamiento armonioso, su potencia física, su blancura impecable y un carácter equilibrado que se volvió su marca registrada. Especialistas presentes coincidieron en que Toky encarna un estándar casi ideal de la raza: musculatura definida, proporciones equilibradas y una presencia imponente en la pista.

El Dogo Argentino, creado a principios del siglo XX por el doctor Antonio Nores Martínez, es una raza con identidad nacional, pensada originalmente para la caza mayor y convertida con el tiempo en un emblema argentino y un compañero valorado en todo el mundo.

“Este perro de trabajo grande, atlético y poderoso, el Dogo Argentino, fue desarrollado en la provincia argentina de Córdoba durante la década de 1920. Este perro de caza en jauría, de cabeza fuerte y cuello grueso, fue criado para proteger a la familia y la propiedad. La raza fue desarrollada para localizar, perseguir y capturar presas peligrosas. Su agudo sentido del olfato y su valentía, junto con una constitución ágil pero musculosa, lo convierten en una elección ideal para la caza de jabalíes, pumas y otros depredadores dañinos. El Dogo Argentino es un perro completamente blanco, con una expresión alerta e inteligente", explicó el Westminster Kennel Club en su sitio web.

El Dogo es la única raza de Argentina reconocida internacionalmente (Foto: The Westminster Kennel Club)

En un contexto de competencia extrema y estándares muy rigurosos, la consagración de Toky funciona como una validación global del trabajo argentino en la crianza responsable y profesional. Que un ejemplar nacido y criado en Argentina obtenga el máximo reconocimiento en Westminster ratifica la calidad genética exportable del país y vuelve a posicionar a los criaderos nacionales como referentes internacionales.

Argentina celebra así a un nuevo motivo de orgullo nacional: un perro que, con su porte, potencia y elegancia, demostró que el país sigue siendo una referencia en el arte de criar campeones.