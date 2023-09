escuchar

El día previo al estreno de su entrevista con Lionel Messi, el humorista Migue Granados invitó a Camilo a los estudios que montó cerca de las playas de Miami para el programa Soñé que Volaba, que se emite por el canal streaming Olga. Casi al final de la entrevista, el colombiano le reveló el truco para mantener su bigote parado, pero un accesorio suyo generó muchas risas en la transmisión.

Este año, el humorista rosarino estrenó su canal de streaming con dos programas Sería Increíble y Soñé que volaba. Para este último, que conduce junto a Lucas Fridman y Sofi Morandi, organizó un viaje a Miami con el fin de transmitir el programa desde allí, pero también para conseguir una de las notas más buscadas: entrevistar a Lionel Messi, quien a sus 36 años continúa con su carrera futbolística en el Inter Miami.

Migue Granados se burló de un accesorio de Camilo

No obstante, en su corta pero fructífera estadía, entrevistó personalidades de la música como Diego Torres y Camilo. Este miércoles por la mañana tuvo de invitado al reconocido cantante colombiano, quien sorprendió a la audiencia al interpretar con su guitarra y el piano de cola del conductor, hits del cancionero argentino como “Canción para mi muerte” de Sui Generis, “Los dinosaurios” de Charly García y “Seminare” de Serú Girán.

Durante la entrevista, Migue Granados llevó la conversación a un tono distendido y de risas, para que el artista cuente parte de su cotidianeidad ante los miles de fanáticos que miraban el programa.

En el final del diálogo, el humorista le consultó por el particular look que lo caracterizó en su llegada al estrellato. “¿Vos bajás los flaps para vivir?”, preguntó y el invitado respondió: “No porque no requieren tanto y aguantan. Si me duermo y me levanto están así. Luego, por ejemplo, si me baño, se ponen tristes”.

En ese momento, el músico reveló el producto que utiliza para lograr su particular look, que es una cera y pidió que le alcanzaran su bolso para mostrársela al conductor.

Camilo mostró una camiseta del Inter de Miami de Lionel Messi. (Foto: Captura Olga)

Sin embargo, cuando uno de los asistentes se lo acercó y pasó por las manos del humorista, este se sorprendió. “Mirá este morral zurdo de la UBA. Es espectacular. ¿Qué estudiás Letras en Ciudad Universitaria? ¡Sos rico! ¿Qué es eso? Un olor a palo santo tiene”, manifestó para las risas de todos.

Ante el divertido comentario, Camilo confirmó esa apreciación. “Es re zurdo, te digo”, señaló. Al mismo tiempo, Lucas Fridman acotó: “‘El bolsito’. Yo me imaginé tipo un bolsito Gucci”.

El colombiano sacó un pequeño recipiente de su morral y mostró la cera que utiliza diariamente. “Para las dos personas en el mundo que tenemos bigote, que es un mercado desatendido, esta es la cera. Es como cera de abeja”, indicó.

El músico explicó cómo se aplica este producto cada vez que lo necesita. Migue, fiel a su espontaneidad, sacó un poquito de cera y se lo aplicó en el bigote para lograr la misma forma que la del invitado.

Por último, Camilo sacó de su morral “universitario” una camiseta del Inter Miami de Lionel Messi que le regaló el club en la llegada del argentino, el país norteamericano. Todo esto, por la previa al estreno de la entrevista que le realizó el humorista al capitán de la selección.