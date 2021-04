La exnovia de Daniel Osvaldo rompió el silencio: “Pasaron mil cosas, algunas muy feas”

Constanza de Palma, la exnovia de Daniel Osvaldo, se refirió a su relación con el exfutbolista que terminó en diciembre del año pasado y duró apenas unas semanas. Según le dijo a la periodista Fernanda Iglesias, durante el tiempo que compartieron juntos vivieron un amor intenso: “Pasaron mil cosas, algunas muy feas”.

Tras la confirmación de noviazgo entre el cantante y Gianinna Maradona, la hija de Diego, salió a relucir su vínculo con De Palma, la joven con la que Osvaldo se había dejado ver en las redes sociales.

“Como estoy muy lejos de ser una persona pública no le veo el sentido; tampoco quiero hablar de una persona que no está, no me gustan esas cosas honestamente”, dijo en un mensaje que le envió a la periodista y que se dio a conocer en Hay que ver (elnueve).

"Lo bueno era buenísimo y lo malo, malísimo", dijo De Palma Instagram

“Hubo temas de pareja, como en cualquier pareja. Fue una relación súper intensa desde el vamos, así que obviamente lo bueno era buenísimo y lo malo, malísimo”, afirmó Constanza.

Por otro lado, aseguró que “no hubo terceros” en su ruptura. “Esta situación de Dani que están hablando no tiene nada que ver conmigo. Respeto demasiado a Dani y a su familia como para salir a generar cosas raras”, explicó.

Al reproducir los comentarios de la joven, Iglesias acotó que “debe ser una piba buena, sana y respetuosa por las cosas que dice”. “Sí, pasaron mil cosas, algunas muy feas y otras no tanto, pero mejor mantenerlas en privado”, sostuvo la expareja de Osvaldo.

LA NACION