La expareja de Armie Hammer habló sobre el escándalo: “Estoy shockeada”

El escándalo alrededor de Armie Hammer, el actor del que se filtraron supuestas conversaciones sobre sadomasoquismo y actos de canibalismo sacudió a toda la industria del cine. Ahora, Elizabeth Chambers, expareja y madre de sus dos hijos (Harper Grace, de 6 años, y Ford Armand, de 4), rompió el silencio y habló sobre las denuncias.

A mediados de enero, una cuenta anónima compartió capturas de pantalla que mostraban mensajes muy gráficos que el actor de 34 años le habría enviado a una mujer por Instagram. En el intercambio, que se habría producido entre 2016 y 2020, se incluyen conversaciones sobre sadomasoquismo y otras referencias sexuales a actos de canibalismo y de ingesta de sangre por parte de Hammer. “Solo vives para obedecerme y eres mi esclava. Seré tu dueño”, habría escrito en una oportunidad. “¿Vendrás y serás mi propiedad hasta que te mueras? ¿Si quisiera cortarte un dedo del pie y conservarlo en mi bolsillo para tener siempre una parte de ti en mi haber?”, continuaba el perturbador mensaje. “Necesito beber tu sangre”, se leía en otra de las capturas de pantalla cuya autenticidad aún no fue verificada.

Ahora, Chambers, de 38 años, rompió el silencio por primera vez desde que su exesposo recibió las controversiales acusaciones. El lunes, la madre de los dos hijos de Armie publicó una foto de una puesta de sol en la playa en su cuenta de Instagram y reflexionó: “Durante semanas, estuve tratando de procesar todo lo que sucedió. Estoy conmocionada, desconsolada y devastada”.

Luego, la mujer escribió: “Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando, y continuaré escuchándome y educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía”. Chambers, que estuvo casada con Armie durante una década desde 2010 hasta su separación el año pasado, manifestó que apoyará “a cualquier víctima de agresión o abuso”. Además, en su publicación, instó “a cualquiera que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar”.

Finalmente, la mujer habló de cómo afectó la denuncia al círculo íntimo familiar. “En este momento, no haré más comentarios sobre este asunto. Mi único enfoque y atención seguirá estando en nuestros hijos, en mi trabajo y en la curación durante este momento increíblemente difícil”, manifestó. “Gracias por todo el amor y apoyo, y gracias de antemano por su continua amabilidad, respeto y consideración por nuestros hijos y por mí mientras encontramos formas de seguir adelante”.

LA NACION

