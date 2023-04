Recién casada, Lizy Tagliani habló de sus ganas de adoptar y aseguró: “Es un largo camino”

escuchar

El 23 de marzo, apenas unos días después de haber pasado por el Registro Civil, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot festejaron su boda con una imponente fiesta que contó con la presencia de algunas de las figuras más destacadas del ambiente de la farándula y el entretenimiento argentino. A menos de un mes de una de las noches más felices de su vida, la humorista habló de sus días como recién casada y de su deseo de ser madre en una íntima charla en Polino Auténtico (Radio Mitre).

Lizzy Tagliani y su marido, Sebastián Nebot

Tras conocerse en el 2016 de pura casualidad en un boliche de la ciudad de Mendoza y pasados varios años de idas y vueltas, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot finalmente intercambiaron votos y celebraron su amor en compañía de seres queridos, amigos y una larga lista de celebridades que fueron desde Wanda Nara y Mauro Icardi hasta la mismísima Mirtha Legrand, quien tuvo el honor de ser la madrina de casamiento.

Ahora, metida al 100% en su día a día como esposa, la conductora dio una nota a Marcelo Polino -quien fue uno de los 300 invitados convocados al salón de Berazategui- en la que habló de sus ganas de sumar más integrantes a la familia.

Lizy Tagliani se casó el 23 de marzo del 2023 Gerardo Viercovich

Sobre su vida luego de dar el sí, dijo: “En lo cotidiano no me cambió nada, pero es una sensación muy linda y es como un logro para mí”. Asimismo, remarcó que el diálogo continúa siendo el pilar principal en su vínculo y que fue la clave, no solo al momento de decidir dar el paso de oficializar su relación, sino también al momento de considerar sumar integrantes a la familia.

“Él veía que yo venía buscando en mis relaciones algo que se puede dar en un hijo, que es un vínculo indestructible”, comentó. Y explicó: “Por tanto hablar y hablar sobre nuestras emociones y sentimientos llegamos a la conclusión de que íbamos a casarnos. Y el plan del hijo lo seguimos teniendo. Hay que anotarse en el registro y esperar. Es un largo camino, pero no lo tomo como una obsesión o presión. Lo tomo como un matrimonio convencional que busca todas las noches y puede venir o no”. No obstante, aclaró: “No es que tengo focalizada la necesidad de ser madre. Nunca la tuve”.

Lizy Tagliani habló de su deseo de ser madre PATRICIO PIDAL - AFV

En cuanto a la posibilidad de adoptar a más de un niño, expresó: “Todavía no tengo bien definido si quiero un bebé chiquito o alguien un poco más grande. A veces pienso que sea de tres o cuatro años y si viene con hermanos no tengo problemas. Es medio difícil tener muchos porque tampoco tengo una fortuna como para tener un séquito. Pero, con uno o dos hermanos más, no tendría problemas”.

Finalmente, se refirió a la maternidad siendo una mujer trans. “Pienso qué pasaría para el chico tener una mamá trans con mucha exposición en los medios. Me lo pregunto pensando en toda la información que yo tenía en mi cabeza a los 7 años del mundo adulto. Si es de menos de tres años, va a ser todo más natural crecer con eso”, concluyó.

LA NACION