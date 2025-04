La exparticipante de Love is Blind, Camila Pittaluga, denunció a Ezequiel Ingrassia por abuso sexual

Este lunes, la periodista Estefanía Berardi compartió en sus historias de Instagram una foto de la denuncia que Camila Pittaluga presentó contra su expareja, Ezequiel Ingrassia, por presunto abuso sexual.

La demanda de Pittaluga llegó casi seis meses después de que la también exparticipante Emily Ceco denunciara por violencia de género a quien fue su marido, Santiago Martínez, que lo conoció gracias al ciclo conducido por Wanda Nara y Darío Barassi.

El documento de la denuncia que Camila Pittaluga hizo contra Ezequiel Ingrassia (Fuente: Instagram/Estefi Berardi)

“Camila Pittaluga, participante de Love is Blind, denunció a Ezequiel Ingrassia por abuso sexual”, anunció Berardi, al mismo tiempo que publicó un fragmento del documento firmado por la modelo.

En uno de los textos se detalla: “Vengo por la presente a interponer formal denuncia penal por los delitos de abuso sexual con acceso carnal (Art. 119, 3er párrafo del CP) y desobediencia (Art. 239 del CP), contra el señor Ezequiel Ingrassia (...) Todo ello agravado por haberse producido en un contexto de violencia de género en el marco de una relación de pareja”. La denuncia fue radicada en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, según se detalla en el documento.

Ezequiel Ingrassia le respondió a Camila Pittaluga con una contra denuncia por daños y perjuicios (Fuente: Instagram/@eze.ingrassia)

Después de que se conociera la noticia, este martes a la mañana, durante la emisión de Lape Club Social (América), Pittaluga se presentó en el estudio y explicó cuál es su situación, tanto judicial como personal, que atraviesa.

“Nosotros empezamos un vínculo a principios de marzo, cuando él se empieza a divorciar de la otra participante [Julieta Fennema]. Desde el principio empezaron los maltratos, la violencia emocional y psicológica. Había maltratos verbales, las formas… Todo el tiempo manipulaba, y realmente el abuso sexual —que me cuesta expresarlo— sucedió siempre”, comenzó la modelo con su relato.

El anuncio de Camila después de realizar la segunda denuncia (Fuente: Instagram/ @camilapittaluga)

“Nosotros, con tal de decir ‘es la persona con la que salgo’, lo normalizábamos. Y no está bien. Él tenía mucho poder sobre mí, lamentablemente. Me hacía sentir muy chiquita. Me sentía muy sumisa al lado de él. Lo naturalizaba porque no es fácil darte cuenta cuando estás adentro. Normalicé decir que no y tener relaciones sexuales igual. O en las partes donde decía: ‘Por favor, cuidate’, y no la respetaba. Pasó un montón de veces, incluso en viajes con amigos”, relató con la voz quebrada Pittaluga.

Según contó la modelo, tenían una relación amorosa y llevaban siete meses en pareja pero no convivían. En diciembre de 2024 denunció por primera vez violencia de género y remarcó que los ataques sucedieron “desde siempre”.

“Nunca salí a hablar, a decir nada, porque me daba miedo, ansiedad. Tuve muchos ataques de pánico, y a él, en la Oficina de Violencia Doméstica, le dieron una perimetral por dos años. A mí me otorgaron un botón antipático", describió.

“Al principio denuncié violencia sexual. También conté el maltrato emocional y psicológico. Me humillaba y degradaba. Me decía que no valgo nada. Me culpaba por todo. A él nunca le importó nada, por algo el 10 de abril rompió la perimetral. Llegó a mi lugar de trabajo y por suerte yo no estaba. Esa situación fue la que me hizo denunciarlo penalmente”, añadió la denunciante.

Lo cierto es que este hecho se asoció de inmediato con la denuncia que Emily Ceco realizó en noviembre de 2024, cuando acusó a Santiago Martínez de golpearla y privarla de manera ilegítima de su libertad. Actualmente, el exparticipante de Love is Blind está preso. En marzo de 2025 la Justicia rechazó la excarcelación mientras continúa la investigación y se aguarda el desarrollo del proceso.

Ezequiel Ingrassia denunció a su expareja por daños y perjuicios (Fuente: Instagram / @eze.ingrassia)

En cuanto a Ingrassia, desmintió las acusaciones y demandó a Camila Pittaluga por daños y perjuicios. Así lo confirmó tras compartir en las historias de Instagram una foto con el documento del texto judicial. “Una vez me dijeron sabiamente: ‘Con la verdad se llega a todos lados’”, expresó el exintegrante de Love is Blind y no dijo nada más al respecto.