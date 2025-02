Golpes, moretones y maltrato: nuevos detalles sobre la denuncia de violencia de Emily Ceco contra su exmarido

Hace unos días, Emily Ceco, la exparticipante de Love is Blind (Netflix), dejó a todos sus seguidores en shock tras revelar que fue víctima de violencia de género en manos de su exmarido, Santiago Martínez. Después de dar un crudo testimonio al respecto al aire de El Ejército de la Mañana (Bondi Live), y de recibir el apoyo de sus compañeros del programa, la joven decidió presentarse nuevamente ante la Justicia. En esta oportunidad, acudió junto a Roberto Castillo, su abogado, para ampliar su denuncia. En este contexto, volvió a hablar con los medios y dio más detalles de lo ocurrido.

En Puro Show (eltrece), Emily habló más en profundidad sobre los pasos que sigue junto a su defensa. En este sentido, aseguró que no le interesa iniciar acciones legales en contra de Netflix por no haber detectado violencia en Santiago al hacer los exámenes psicológicos. “Pasamos por pruebas psicológicas, pero no quiero ir contra el formato. Siento que la persona que es Santiago no tiene nada que ver con lo que es el experimento”, declaró.

Emily Ceco habló sobre su nueva presentación en la Justicia

“¿Es cierto que él no habría pasado las primeras pruebas psicológicas?”, le consultó a continuación el notero. “Me llegó esa información, pero prefiero no hablarlo”, respondió Ceco. Más adelante, la exparticipante del reality confirmó que ya pudo realizarse estudios médicos y varias de las lesiones fueron catalogadas como “muy graves”. “De hecho, todavía estoy con los lentes e intenté maquillarme un poco, porque me hace muy mal verme al espejo con la cara lastimada”, sumó.

Más adelante, Emily contó que, muchas veces, ella misma justificó las actitudes violentas de Santiago para dejar tranquila a su familia: “Siempre era buscar una respuesta para que mis papás no se sientan mal, no se alarmen. Y la verdad es que yo estaba viviendo un infierno. Él muchas veces me sugería que decir y qué contestar”. Asimismo, Roberto Castillo confirmó que, antes de que la denuncia se haga pública, Martínez contacto a Ceco para solucionarlo en privado.

La hermana de Emily Ceco mostró un video en donde demostró la violencia que ejerció Santiago Martínez

“Me pedía que por favor esto quede en la familia, hablar entre ellos. Yo le dije ‘si tu hija llega con la cara como yo llegue, llorando como yo llegue a mi casa, ¿vos le diría que lo perdone y que hable?’. Y me dijo que no. Entonces, ¿por qué tu hija sí y yo no?”, reveló Emily. Hacia el final, concluyó: “Siempre tenía ganas de pedir ayuda, pero tenía mucho miedo, la verdad. Un miedo que me paralizaba. Pero, al verme en la situación de poner en peligro mi vida y estar a punto de morirme, porque me estaba asfixiando de una manera en la que me estaba dejando sin aire, ahí fue cuando tomé el valor. Porque yo no me quiero morir, y mucho menos en las manos de él”.

Horas más tarde, Emily se sentó en Mediodía Noticias (eltrece), donde comentó que Santiago tiene antecedentes de violencia en relaciones anteriores. “Él me decía que sus relaciones anteriores se basaban en celos, en infidelidad…”, contó. Además, aseguró que si ella no lograba escaparse de su casa con la ayuda de su familia, “hoy la historia sería otra”. “Hoy la historia sería que él me ahorcó tanto que me mató”, dijo, entre lágrimas.

La palabra de Emily Ceco, tras ampliar su denuncia contra Santiago Martínez

“Le hice creer a él que me iba a quedar en casa, que lo iba a perdonar. Y cuando yo sentí que él estaba tranquilo con eso, le pedí por favor a mi hermana que me fuera a buscar porque yo no me podía ir de casa porque tenía mucho miedo”, relató.

Roberto Castillo, por su parte, aseguró que, por el tipo de violencia física que ejerció Santiago, van a demandar por tentativa de homicidio. “Si vos le tapás la nariz, le tapás la boca y la estrangulas, el dolo del homicida está puesto ahí”, explicó. Por este motivo, intentarán a toda costa que esa sea la carátula de la causa y no la de lesiones en contexto de violencia de género.

