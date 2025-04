Jey Mammon habló sobre la denuncia de Viviana Canosa en donde lo mencionan

Jey Mammon, una de las personas involucradas en la denuncia que presentó Viviana Canosa en Comodoro Py por presunta trata de menores, dialogó con el programa Desayuno Americano (América TV) y dejó en claro su postura al verse involucrado en este conflicto judicial.

Aún consternado por verse implicado en un tema muy sensible, Jey Mammon contó: “Son trascendidos mediáticos espantosos, me parece una locura. Accedí al texto completo y es aberrante”.

Jey Mammon habló sobre la denuncia que presentó Viviana Canosa en Comodoro Py

Patrocinado por el abogado Gastón Marano, el exconductor de La Peña de Morfi siguió: “Designé a un abogado y él se presentó para corroborar si todo lo trascendido existe efectivamente como una denuncia. Él hará todo lo necesario hasta llegar a las últimas consecuencias”

Mammon, quien fue sobreseído en la denuncia de Lucas Benvenuto tras prescribirse la causa por abuso sexual, se refirió a ese momento puntual donde su vida cambió radicalmente. “Realmente la pasé muy mal, de verdad, y estoy muy lastimado en lo personal”, rememoró.

Jey Mammon cargó contra Viviana Canosa Captura de pantalla

En esa misma línea, no tuvo reparos contra Viviana Canosa: “Esto no puede ser gratuito, nadie puede decir cualquier cosa. Veo mi nombre, con el de otras 15 personas, y cada uno sabrá qué hacer. Es un tema híper jodido. Está todo muy manoseado, vos leés el trascendido y decís: ‘Es joda, hermano’“.

Por último, Jey señaló que habló con Lizy Tagliani -una de las principales apuntadas en la denuncia- pero, al escalar el tema mediáticamente, dejó de tener contacto. “Ahora ya se fue todo al carajo”, manifestó.

Viviana Canosa ratificó su denuncia en Comodoro Py

Este lunes, a las 11 de la mañana, Viviana Canosa, en compañía de su abogado, Juan Manuel Dragani, se presentaron en Comodoro Py para presentar -según dijeron- más pruebas en la causa sobre una presente red de pedofilia donde, según ella, están implicadas Lizy Tagliani y Florencia Peña, entre otros famosos.

Tras mencionarle al juez Ariel Lijo algunos nombres más de celebridades de la farándula nacional, Canosa, en su programa Viviana en vivo (eltrece), redobló la apuesta ante los televidentes y aclaró que no dará “un paso atrás”.

Viviana Canosa hizo un nuevo descargo y confirmó que presentó más pruebas a la causa judicial

“Siguen diciendo que no tenemos ni pruebas ni fuerza. Fui a Comodoro Py a ratificar mi denuncia. No doy un paso atrás. Cualquier puede criticar lo que hago, pero ninguno tiene los ovarios para presentarse como yo y ratificar durante tres horas una denuncia”, aclaró la conductora ante las cámaras.

Firme en sus convicciones, Canosa dijo: “Es muy fácil matar al mensajero. Claramente, el poder no quiere escuchar de lo que estoy hablando porque es un tema que afecta a muchísimos intereses, lo sé. No es negocio ni hablar de esto ni denunciarlo”.

Viviana Canosa le respondió a varios periodistas y conductores, entre ellos a Mariana Fabbiani.

Luego de admitir que incluyó nuevos nombres a su denuncia, la conductora realzó su voz para marcar su compromiso inexpugnable con sus dichos. “Si hablo porque hablo, si bajo las escalinatas porque las bajo, si no las bajo me dicen quién me creo que soy. Me enteré de la comisión de un delito y lo denuncié en la Justicia. ¿Qué es lo que está mal de lo que hice? Si no les parece seria la denuncia, ¿por qué siguen haciendo rating conmigo?“, cerró.