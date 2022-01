MasterChef Celebrity: Paulo Kablan y Mery del Cerro se la jugaron y les pidieron casamiento a sus parejas

En una nueva emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), Paulo Kablan y Mery del Cerro hicieron promesas de casamiento a sus parejas si lograban quedarse con la medalla dorada en el certamen. En la noche del miércoles de beneficios, ambos concursantes se enfrentaron a Juariu, Catherine Fulop y Malena Guinzburg para preparar un postre con varias capas, que debía ser lo más parecido posible al que mostró la pastelera e invitada especial Pamela Villar al comienzo del programa.

Mientras los participantes se encontraban realizando sus preparaciones, Santiago del Moro se acercó hasta el lugar del periodista de policiales. Allí, le preguntó hace cuanto tiempo está con su pareja, Edith Garibotti, y le comentó del gusto por la pastelería que tiene. “29 años cumplí el 8 de diciembre, y como dije la otra vez, la volvería a elegir por otros 29 años”, respondió Kablan sin dudar. A continuación y ante otra pregunta del conductor, el participante reveló que no están casados a pesar de los años de relación.

La propuesta de Paulo Kablan en MasterChef

Allí fue cuando del Moro lo desafió y el periodista no se achicó: “¿Te casarías conmigo, Garibotti? Si me va bien esta noche te ofrezco matrimonio, si no, no”, lanzó entre risas. A partir de ahí, todo quedó planteado: si el participante se llevaba la medalla dorada en la gala, le proponía matrimonio a su pareja. “Acepto el desafío. Total, oro... imposible”, afirmó.

Después de terminar las preparaciones, llegó el momento de las devoluciones y Kablan quedó junto a Juariu como los mejores participantes del día.

Finalmente, Damián Betular anunció que Kablan se quedó con la medalla dorada. “Paulo Kablan se nos casa”, anunció del Moro una vez que se conoció el resultado.

Entre risas y luego de colgarse la medalla, el periodista miró a cámara e hizo la tan esperada propuesta: “Estoy haciendo todo público en este programa. 29 años de convivencia y voy por otros 29, ¿te casarías conmigo, Garibotti?”. Luego, concluyó tras retirarse entre los gritos y aplausos de sus compañeros: “Me voy con el oro y con un pedido de matrimonio”.

La historia que subió Garibotti luego de la propuesta de Kablan en MasterChef Celebrity Instagram @lagaribotti

Tras la emisión, la propia Garibotti se expresó en su cuenta de Instagram y compartió una historia con una foto de su pareja en el reality, sobre la que escribió “Señor dorado, te amo”.

Otra promesa de casamiento en MasterChef

Paulo Kablan no fue el único participante que prometió una propuesta de matrimonio si conseguía coronarse como el mejor plato del día. Después de que su compañero aceptó el desafío del conductor, Mery del Cerro se sumó también.

“Escuché decir por ahí que como Paulo le va a prometer casamiento a su mujer si se gana una medalla, vos lo ibas a hacer con tu marido”, le dijo del Moro antes de escuchar las devoluciones del jurado.

Mery del Cerro también prometió una propuesta de casamiento en MasterChef

En pareja con Meme Bouquet desde hace 11 años, la actriz tampoco tuvo problema en sumarse a la promesa: “Sí, ya que estamos. Si Paulo gana que cumpla, porque yo lo seguí con su comentario”. “Si me llego a ganar la medalla de oro, te tenés que casar conmigo”, propuso la participante mirando a la cámara, en un diálogo a distancia con el padre de sus dos hijas.