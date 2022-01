Hackeo, extorsión, pérdidas y una quemadura: Catherine Fulop reveló por qué se la vio tan triste en MasterChef Celebrity

En el programa emitido el lunes, Catherine Fulop fue una de las concursantes de MasterChef Celebrity que logró subir al balcón. Sin embargo, lejos de mostrarse contenta por la situación, la actriz venezolana, que suele aportar alegría al concurso, se mostró apagada y triste. Al borde de las lágrimas, a la hora de escuchar la devolución de los jurados, contó que no está atravesando un buen momento, pero no quiso brindar más detalles.

Este martes, ante la ola de mensajes que recibió en sus redes sociales preguntándole si se encuentra bien y brindándole apoyo, Fulop reveló los motivos de su tristeza. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram. Allí, junto a una serie de fotografías de ella en el reality culinario, explicó: “¡Mi gente bella! Bello martes para todos. Quería contarles que la grabación de ayer de Masterchef fue justo antes de Navidad, tenemos algunos episodios adelantados, (no es en vivo). Son fechas sensibles, sobre todo si perdimos un ser querido”.

Y reveló: “Además, me habían hackeado mis redes sociales y me estaban extorsionando. Esos días manejaba un nivel de estrés importante y creo que puede pasar que no siempre estemos pum para arriba”.

“A eso, sumarle los seres queridos que no pueden estar con nosotros por la distancia (mi mamá está en Venezuela) y ese fin de semana me había quemado la mano para completar el cuadro” , agregó a su enumeración de hechos angustiantes.

Sin embargo, para dejar tranquilos a sus seguidores, volvió a recurrir a su humor y alegría de siempre: “¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Ahora río porque ya pasó y me encuentro superbién. Se los quería contar porque mucha de mi gente que me quiere, me pregunta qué me pasa y en realidad, es qué me pasaba esas tres semanas atrás. Bueno no se preocupen, ¡me encuentro bien! ¡Gracias por todos los mensajes amorosos! ¡Se les quiere!”.

El 24 de abril, falleció, a los 81 años Beatriz Garófalo, la suegra de Fulop, con quien desde que comenzó su relación con Osvaldo Sabatini, en 1998, mantuvo una relación de mucho afecto y cercanía, muy cercana a la de una madre y una hija.

La mujer había sido internada a principio de septiembre de 2020, tras haberse contagiado de Covid-19. Si bien logró sobreponerse de la internación, aquel cuadro le trajo problemas pulmonares que determinaron meses después su deceso. “Mami Betty”, escribió Fulop, a modo de despedida, en aquel momento, junto un corazón roto y sobre la fotografía de Garófalo con a sus nietas, Oriana y Tiziana. Estas fueron las primeras fiestas sin Betty en la familia.

Con respecto al hackeo de sus redes sociales, el 18 de diciembre la actriz le contó a LA NACION lo que le había ocurrido, luego de que desde su cuenta de Twitter se solicitaran donaciones, y pidió que se advirtiera a la gente que no enviara ningún dinero porque no había sido ella quien lo pidió.

Todo comenzó ese sábado por la mañana, cuando desde la cuenta oficial de la actriz comenzaron a compartirse links para una supuesta campaña de recaudación monetaria. En un corto y sencillo tuit, tipeó: “¿Quisieran donar ropa o juguetes para niños abandonados por sus padres? Que todos tengamos un feliz fin de año”. Junto al escrito, fue publicado un link de PayPal -una plataforma para transferir dinero- para que la gente pudiese aportar a la inexistente colecta.

Pero aunque la intención parecía genuina, lejos estaba de ser una buena causa. Un par de horas más tarde, varias figuras relevantes del espectáculo salieron a avisar que todas las cuentas de Fulop habían sido hackeadas y que alguien estaba recibiendo todas las donaciones para beneficio propio. “Desde ayer temprano entraron por el mail y ahora tiene mi Twitter. Creo que sobre todo iban por Instagram. Ahora está parado no sabemos que va a pasar. Yo estuve haciendo cualquier cosa para tratar de recuperarlo pero bueno, es gente que está extorsionando y tratando de estafar a mis seguidores con pedidos de recolecta de juguetes”, reveló la actriz en aquel momento.