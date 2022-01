El exabrupto de Damián Betular en MasterChef Celebrity que dejó atónita a Denise Dumas

En un desafío no apto para todos los gustos, el martes los famoso que participan del repechaje en MasterChef Celebrity (Telefe) se vieron en la obligación de cocinar con base en órganos de reses y aves. No obstante, el punto crítico del programa no estuvo en el desagrado que hubo con las preparaciones, sino en los celos entre los miembros del jurado. En una demostración de su carácter y en lo que Damián Betular interpretó como un desaire, directo y sin filtro le expresó a Denise Dumas: “Andate a cag...”.

Todo comenzó cuando el pastelero se acercó a la mesa de trabajo de la exmodelo para conocer cual era su idea para cocinar los corazones de pollo que Gastón Soffritti, quien fue el ganador del mini reto del día, le encomendó preparar. Una vez que inició la cuenta regresiva de 60 minutos, Betular se dirigió a Dumas rápidamente.

Damián Betular tuvo varios cruces con Denise Dumas durante el programa (Crédito: Captura de video Telefe)

“Con esa tranquilidad que tenés cortando la zanahoria te van a agarrar las dos de la mañana acá dentro, mi amor”, le expresó él con ironía, y ella no se quedó atrás y le retrucó en tono de burla: “Vamos a ver, mi amor”. Detrás de cámara, Denise reconoció que sentía que el pastelero siempre “venía a bajarle la autoestima”.

Luego de que la presentadora explicara cuál era su idea, Betular le dio algunos consejos y antes de seguir su recorrido hacia las estaciones de los otros famosos le advirtió: “La única que puede arruinar el plato sos vos”.

Para Denise Dumas, Damián Betular siempre quiso ser el centro de atención (Crédito: Captura de video Telefe)

Pese a que Dumas reveló que “se sentía más cómoda trabajando con Germán Martitegui”, sin saberlo, ese primer cruce fue el punto de partida del encontronazo que protagonizarían momentos después.

Damián Betular estalló en furia cuando Denise Dumas reveló que prefería a Germán Martitegui por encima de él (Crédito: Captura de video Telefe)

Más tarde, Martitegui pasó por la mesa de trabajo de la presentadora y en cuanto ella lo vio gritó: “¡Te extrañé, Germán!”. Betular, que vio la complicidad entre los dos, se acercó de inmediato para interrumpir aquel momento. “Perdón, perdón. ¿A quién decís que extrañaste?”, lanzó en tono de advertencia, y Denise, sin dudarlo le confirmó que hablaba del chef y no de él.

Aquella respuesta alcanzó y sobró para que Damián mostrara su enojo, se diera media vuelta y manifestara toda su ira: “Andate a cag...”. No obstante, Betular fue el único que se sintió incómodo, ya que Martitegui no le dio mayor importancia a su reacción y mantuvo su atención en las hornallas de Dumas. Detrás de cámaras la participante se quejó de que el pastelero “siempre quería ser el centro de atención”.

La escena de celos de Damián Betular a Denise Dumas en MasterChef Celebrity (Telefe)

Pese a aquel enorme disgusto que se llevó el jurado de BakeOff Argentina (Telefe), cuando la exmodelo fue al frente a defender su preparación -corazones de pollo con polenta- solo tuvo buenos comentarios por parte de los tres expertos. Donato de Santis resaltó el valor histórico y simbólico que tenía el producto principal que eligió en la Argentina, además de su sabor.

Por su parte, Martitegui le hizo un comentario que la llenó de orgullo: “Si me dicen que lo hizo Donato, me lo creo”. De esta manera dejó en claro que Denise tuvo un excelente desempeño en la ronda de repechaje.