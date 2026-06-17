La familia de Gaspi desmintió que exista una colecta solidaria para repatriar el cuerpo del youtuber

Luego de la muerte de Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el domingo 14 de junio durante el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, trascendió que se generó una colecta solidaria para repatriar su cuerpo a la Argentina. Dada la repercusión que tuvo este rumor, la familia emitió un comunicado en el que desmintió esa iniciativa solidaria y aclaró que ya cubrieron los gastos para traer los restos del youtuber.

Martín Disalvo (Coscu) fue quien replicó mediante una historia de Instagram el mensaje de la familia de Gaspi. “Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz”, detallaron.

El comunicado de la familia de Gspi para desmentir una colecta solidaria (Fuente: Instagram/@martinpdisalvo)

En ese sentido, alertaron: “Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa. Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa”.

“Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas [Vignale] supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones”, concluyeron.

La teoría sobre la muerte de Gaspi

Ricardo Héctor Prim, padre de Gaspi, subió a sus redes sociales un comentario acerca de la hipótesis que circula entre los fanáticos del youtuber sobre un posible “atentado” contra su hijo y el resto de las víctimas del accidente aéreo.

El 14 de junio por la mañana, dos helicópteros colisionaron en el aire mientras sobrevolaban el barrio carioca de Recreio dos Bandeirantes. El choque dejó seis muertos: además de Gaspi, se encontraban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director audiovisual Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Carlos Marsillac y Alexandre Souza.

El padre de Gaspi sospecharía que la muerte de su hijo fue parte de un atentado contra el cantante Oliver Tree Facebook

De acuerdo a algunas versiones de los fanáticos del cantante norteamericano, el accidente fue adrede, ya que Tree habría planeado revelar los secretos más oscuros de Hollywood y de las compañías disqueras de su país, luego de haber tenido una incómoda experiencia. Eso sería bajo una rueda de prensa abierta e independiente, donde Gaspi también sería parte con un rodaje especial que ayudaría a revelar el lado B de ambas industrias.

A raíz de esta versión, Ricardo Héctor Prim se sumó a la sospecha. Como muestra de apoyo a esta versión, compartió en sus redes una publicación del influencer Michelo. “Oliver Tree y Gaspi: teoría incómoda tras el choque de helicópteros”, se titulaba el posteo. “¿Por qué murieron Oliver Tree y Gaspi? Porque se metieron con los poderosos", comienza el video.

Vista aérea del equipo de bomberos que trabajó en el siniestro de dos helicópteros en Río de Janeiro TERCIO TEIXEIRA - AFP

Y prosiguió: “Oliver Tree denunció públicamente a la élite norteamericana y renunció a su disquera para hablar con más libertad, sin filtros y de forma independiente. Gaspi se había acoplado para amplificarlo, y momentos después, sus helicópteros chocan en un suceso misterioso y casi imposible. No afirmo conspiración: planteo una teoría incómoda sobre hechos previos, posteriores y silencios tras su deceso”. Más allá de las versiones y trascendidos, el caso aún está bajo investigación.