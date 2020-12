Concha del Río o su alterego Noralíh Gago, en Fiesta Cabaretera Crédito: FICA

Jazmín Carbonell Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 19:05

"Se viene algo absolutamente extraño, desconocido porque es la primera vez que hacemos el festival de manera virtual. Trabajamos muchísimo porque se trata de cabaret que implica un contacto con el público muy grande. La cuarta pared siempre está rota y de alguna manera la función, como decimos nosotros, se termina de escribir con el público en la sala así que será totalmente un desafío". La que habla es Noralih Gago, sí, es ella, aunque en las funciones vaya a transformarse en Concha del Río, la cabaretera más genial, esa especie de alterego que la actriz tiene desde hace 15 años. Pero en este encuentro con LA NACION, es Gago, una de las tres patas de la producción y armado del FICA, el Festival Internacional de Cabaret que este año transita su quinta edición y que se podrá disfrutar desde el jueves hasta el sábado por streaming. Las cuatro ediciones pasadas se desarrolló de forma presencial en El Picadero, con la participación de distintos artistas, nacionales e internacionales, y este año será, como mandan estos tiempos, vidrio de por medio.

Giani Yiovanetti Crédito: FICA

"En un momento del año, tuvimos que tomar la decisión de que el festival sea de forma virtual porque las condiciones no estaban para que sea de otra manera, pero mantuvimos la misma programación que habíamos pensado para el teatro y comenzamos a trabajar muchas horas para llegar a una propuesta que se ajuste a las necesidades". El festival se desarrollará en tres galas. Aunque no se cambiaron los artistas, sí se condensaron los tiempos, cada una de las jornadas durará aproximadamente una hora y media, y los materiales se pensaron para "este vidrio" como dice Gago. Concha del Ríoestará presentando las tres galas desde El Picadero, en vivo e interactuando desde las redes con el público, para aligerar de algún modo la distancia. Cada jornada será muy distinta, con su propia impronta, pero tendrán en común las visitas de artistas extranjeras y el talento de todos los convocados. "Lo positivo de este armado del festival es que por primera vez trabajamos con todos los artistas en conjunto porque siempre el modo es seleccionar un espectáculo y que se presente en la gala, pero esta vez tuvimos muchos encuentros virtuales para ver de qué modo lo hacíamos. No queríamos hacer teatro filmado y no lo será", agrega Gago.

Astrid Hadad, figura rutilante de la escena mexicana, en el Festival Internacional de Cabaret Crédito: FICA

En la primera gala de esta edición se podrá disfrutar a Alessia Desogus, la actriz, cantante y directora italiana pero residente en España, representando el cabaret de ambos países. También estarán las figuras nacionales como Andrea Fiorino, desde Rosario, y Victoria Almeida -"nos encanta tener actrices prestigiosas para arruinarles la carrera con el cabaret", suma entre risas Gago-, Pablo Palavecino, Ana Francis Mor, Marina Castillo, Nancy Gay y Julia Amore completando la gala. La segunda jornada, será el turno de la mexicana Astrid Hadad, una cabaretera ilustrada, como se define ella misma, cantante, directora, artista plástica y que participó en el primer FICA y es una referente absoluta para Noralih Gago: "La vi en el primer FIBA y supe en ese instante que quería hacer cabaret". Completan la segunda gala las artistas nacionales Las Ramponi -que estarán desde El Picadero- y Mónica Cabrera. Para el día del cierre del festival el país invitado será Chile con su grupo LSD, Lágrimas, Celos y dudas. Tres cantantes, actrices y humoristas de estética ochentosa. Y completarán la grilla los artistas nacionales Yani Giovannetti con su Burlesque, y el grupo compuesto por Raymi Guggiari, Sofía Guggiari, Gemma Ríos, Florencia Ubertalli y Miguel Tennina. Además del conjunto La Grupal que hará intervenciones en todas las galas.

Las Ramponi, infaltable grupo en las veladas del FICA Crédito: FICA

Noralih Gago dice con orgullo que es cabaretera y toma este festival como un espacio de resistencia y en miras de popularizar un género que reúne algunos ingredientes como el humor, la música, la sátira política, la crítica social; también se da en un sitio distendido, generalmente con un trago de por medio, con cuarta pared rota y el público como un partícipe necesario. "En el cabaret están todos los temas que nos interpelan a los que lo hacemos. No tomamos la referencia de los cabarets en el sentido de que haya chicas objeto que hagan las gracias para ciertos señores. El cabaret como género escénico es para todo público. Hay sensualidad, por supuesto. Y también puede haber clown, circo, magia, poesía, pintura. Es un género que se nutre de muchas y variadas disciplinas artísticas", completa Gago, pieza fundamental para el FICA desde que en 2014 fue invitada al Festival Internacional de Cabaret de México con su personaje Concha del Río. "En esos desayunos que era el tiempo que teníamos libre empezamos a armar una red que llamamos Concilio Cabaretero, incluso escribimos un manifiesto que en este FICA estará presente, y nos comprometimos a difundir el género cada una en su región. Así, junto a Cristina Fridman y Marcelo Riva creamos el FICA y lo lanzamos en 2016". Y será entonces una edición sin dudas especial, inolvidable, en la que el cabaret llegará a los hogares y se meterá en la intimidad de muchos que, tal vez, inhibidos por las plumas y los brillos no se animaron a ir a ediciones pasadas y lo encontrarán fresco y radiante como siempre.

Las entradas están a la venta por el sitio Alternativateatral.com y hay abonos especiales si se sacan para dos o tres galas.

Desde Chile: Lágrimas cielos y dudas Crédito: FICA

Conforme a los criterios de Más información