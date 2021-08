Chano Moreno Charpentier recibe el alta médica, luego de 18 días de internación, y será trasladado a un centro de rehabilitación

El cantante Chano Moreno Charpentier recibió este jueves el alta médica del Sanatorio Otamendi tras 18 días de internación, aunque su salida se producirá alrededor de las 14. En ese momento, será trasladado a un centro de rehabilitación en Boulogne, donde continuará con su recuperación.

El exlíder de Tan Biónica se encontraba internado en la clínica porteña desde el 26 de julio. Allí fue sometido a una cirugía de urgencia, luego de que un policía le disparase en el abdomen, en medio de un brote psicótico. Por las heridas recibidas, la intervención quirúrgica implicó la extirpación del riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas. Su recuperación se extendió por casi 18 días, entre terapia intensiva y sala común. Una vez que sea trasladado a su nuevo destino -un centro de rehabilitación dependiente de la Asociación Civil Gens-, se definirá si está en condiciones de declarar en la causa que se abrió por el episodio policial que protagonizó en su casa en Exaltación de la Cruz .

El mismo día en que fue ingresado en terapia intensiva, tanto la familia del cantante como la policía de la Provincia de Buenos Aires dieron cuenta de sus versiones de los hechos. Su madre había llamado a un servicio de emergencias médicas, alarmada por el comportamiento de hijo. Cuando los profesionales que intervinieron quisieron trasladarlo a una clínica, el cantante se negó y desde ese momento la policía tomó intervención.

El primer parte policial que se conoció indicaba que Charpentier “se encontraba con brote psicótico como consecuencia de consumo de estupefacientes”. Cuando los agentes llegaron a la residencia, ubicada en un barrio privado de Exaltación de la Cruz, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, él se encontraba en el patio trasero, con una cuchilla en la mano. Al sentirse amenazado, el oficial principal de la policía bonaerense Facundo Amendolara le disparó con su arma reglamentaria, cuando se encontraba a unos tres metros de distancia del cantante. “Era él o yo”, dijo al explicar las circunstancias del disparo, además de señalar no había tenido la intención de herir a nadie.

Desde entonces, la investigación tuvo un relato paralelo y mediático, cuando el oficial se reunió con Luis Chocobar, condenado a dos años de prisión en suspenso por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido con exceso. El encuentro se produjo en el estudio del abogado Fernando Soto, se extendió por casi tres horas y se concretó luego de que Chocobar se solidarizara con Amendolara vía redes sociales. Cinco días después del hecho, el Ministerio Público Fiscal imputó a Amendolara por el delito de lesiones gravísimas, agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial, que tiene prevista una de pena entre tres y 15 años de prisión.

También surgieron voces condenando el accionar y solidarizándose con Charpentier por la situación que está atravesando. “Está todo tan hecho m… que a veces hay que aclarar cosas obvias. Un enfermo y un delincuente no son lo mismo. La policía no le puede disparar a un enfermo; tiene que estar capacitada para reducirlo. Para eso, los tipos estudian y nosotros les pagamos los estudios”, dijo Jorge Lanata en su programa Periodismo para todos. También el periodista arremetió contra la policía por los primeros informes sobre el caso. “La versión policial era que Chano había querido matar a su mamá con un cuchillo y ellos acudieron a la ayuda. Bueno, no. No fue así. Marina llamó a la prepaga, que envió a un psiquiatra y luego fue el psiquiatra el que llamó a la policía”, aclaró.

“Esta semana, la tele se llenó de psicólogos, psiquiatras, analistas, verseros de todo tipo, opinando de un caso que nunca pudieron analizar personalmente. Se diagnosticó inmediatamente de un brote psicótico sin saber de qué se trata. No es lo mismo un brote que una crisis de abstinencia o al revés, que una sobredosis”, explicó el conductor.

El 5 de agosto, Marina Charpentier, la madre del cantante, se presentó a dar declaración testimonial ante el fiscal Martín Zocca, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana. Una fuente judicial informó a la agencia Télam que la mujer aseguró que Chano no había sido violento con ella y que en ningún momento lo vio empuñar un cuchillo.

Por su parte, el fiscal Zocca espera que le remitan un informe psicofísico del Sanatorio Otamendi para saber si Chano está en condiciones de declarar. Pero según aclaró un investigador, “no va a declarar hasta no tener un informe que permita hacerlo; no solo es una cuestión psiquiátrica, sino también clínica”.

Signos de mejoría

Cinco días después de la operación, Chano fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una sala común. “Gracias por todo el amor en forma de mensajes a cada persona que me transmite su cariño, preocupación y respeto por esto que estamos viviendo -escribió en Twitter su hermano Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier-. Le pude llevar a mi hermano todo el apoyo y energía que nos envían y que son de gran ayuda estos días”, agregó.

Hace diez días Bambi subió una fotografía de Chano, para mostrar la evolución de su recuperación

La ayuda de Gastón Pauls

El actor Gastón Pauls contó que recibió un pedido de ayuda por parte de Marina. En el programa Seres Libres, que conduce en la señal Crónica y donde entrevista a artistas que tuvieron problemas con las adicciones, explicó lo sucedido: “Estoy en contacto con la madre de Chano, Marina, desde dos días antes de la tragedia. Me dijo, mientras hablamos, que yo contara en el programa algunas situaciones para que no haya grietas, para que no haya peleas, porque está pidiendo aceptación, ojos abiertos, corazones abiertos de la sociedad, para dejar de tirar culpas a otros, para dejar de tirar la mugre debajo de la alfombra, que es lo que lamentablemente se ha hecho durante décadas en este país y tristemente seguimos haciendo”, dijo Pauls.

“Lo que voy a contar a continuación, lo hago con la autorización de Marina, la madre de Chano. El sábado estaba a punto de entrar al cumpleaños de un amigo y recibo un mensaje de ella. Angustiada, me pedía ayudar a su hijo quien estaba en una situación crítica desde hacía unos días. Le mandé un mensaje a Chano con mucho respeto porque sé que en el consumo siempre hay dolor, paranoia, soledad, desesperación, ceguera. Chano me respondió el mensaje y quedamos en hablar el día domingo. Yo había hablado con personas para ver si podíamos internarlo o acompañarlo de alguna manera en ese momento crudo que estaba viviendo, porque los que hemos consumido sabemos que es el infierno, el horror ”, agregó.

“Lamentablemente ese llamado no llegó y después ocurrió lo que ocurrió. Y Marina, quien es una persona hermosa y agradezco la calidad de persona que es, me dijo: ‘Compartilo para que el que está del otro lado pueda pedir ayuda porque si no es tarde’. Pedir ayuda y levantar la mano, porque la tragedia esta a un centímetro de tu vida, la muerte se presenta de manera ineludible”, señaló el actor.

