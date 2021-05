La insólita anécdota de Natalie Pérez: “Una vez di un beso por dos horas seguidas”

La actriz y cantante Natalie Pérez se caracteriza por ser muy activa en sus redes sociales y aprovecha cada momento libre para interactuar con sus fanáticos. En esta oportunidad, sus seguidores quedaron con la boca abierta.

Teniendo como contexto el Día del Beso, Natalie le propuso a sus seguidores una consigna que debían cumplir: contar anécdotas relacionadas a dicha fecha, insólitas, románticas o graciosas. “¿Qué onda ustedes? ¿Son fanáticos de los besos? ¿De los besos de quién…?”, indagó Pérez, curiosa por conocer las historias de sus fans.

Enseguida, y como dato curioso, contó que el beso más largo del mundo, catalogado como un récord a nivel internacional, duró 58 horas. Ese fue el pie para que la artista relatara su propia experiencia: “Una vez chapé dos horas seguidas, o ese es el recuerdo que tengo de ese beso”.

Ante esta confesión, sus seguidores no tardaron en intentar convencerla de profundizar más en el asunto. “Natalie, queremos saber más sobre ese beso”, “no puedo creer, la cara acalambrada”, “no te creo, es imposible”, “sos hermosa, pero no puedo creer lo que contás”, “quiero saber con quién fue ese súper beso”, fueron algunas de las contestaciones que recibió la actriz. Sin embargo, no dijo nada más. Misterio.

LA NACION