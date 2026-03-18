Evangelina Anderson habló sin filtro sobre Martín Demichelis: “Dios me sacó la venda de los ojos”
La modelo, en diálogo con Martín Cirio, contó cómo fueron los días previos y posteriores a la ruptura matrimonial con el ex director técnico de River
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Evangelina Anderson participó de un stream de Martín Cirio y contó detalles de cómo fue su separación de Martín Demichelis. Tras quedar eliminada del programa MasterChef Celebrity (Telefe), la modelo abrió su corazón y recordó cómo fue el desenlace de su relación con el exjugador y director técnico de River.
“Cuando me separé se me cayó el mundo encima”, deslizó Evangelina sobre la profunda depresión que atravesó luego de cortar una relación de 18 años donde tuvieron tres hijos: Bastian, Emma y Lola.
Luego, ante la atenta mirada de Cirio, la celebridad aseguró: “Yo tomé la decisión de separarnos. Creo en Dios, el Universo y en las energías y sentí que Dios me sacó la venda de los ojos y con esa venda me até el pelo y ahora me veo más linda y menos ciega”.
Con la intención de restablecerse nuevamente en el país, Evangelina encontró en MasterChef y el programa Cortá por Lozano, ambos emitidos por Telefe, la oportunidad de volver a estar enfrente de una cámara y alejarse, por un momento, de esta historia de amor que llegó al final.
“Pensaba que hay cosas peores, pero tengo a mi familia sana y viva. Hay que pensar en positivo porque la separación fue dura”, lanzó Anderson. Ante esta declaración, Cirio le consultó en qué se refugió para buscar contención. “En mis hijos”, subrayó en un extracto de video que publicó el medio Mundo Famosos.
En el último tiempo, la vida amorosa de Evangelina estuvo asociada a Ian Lucas, el youtuber que es finalista de MasterChef Celebrity. Entre idas y vueltas, el posible romance entre ambos no resultó y terminó en medio de polémicas y declaraciones cruzadas.
“Sé que es una muy buena persona. Al igual que yo, somos dos buenas personas. Tal vez lo mediático ella lo sabe manejar un poco mejor que yo. Para mí es algo nuevo, pero básicamente eso. Lo que subí con la historia fue que no quiero hablar más del tema, para mí es un punto cerrado con el programa. No iba a hablar yo, pero me siguieron hablando y, de alguna manera, tengo que decir algo”, aclaró Ian Lucas en una entrevista.
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