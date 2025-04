La frase de Luisana Lopilato que las fanáticas de Michael Bublé no querían escuchar

A días del estreno de su nueva película, Mensaje en una botella, Luisana Lopilato volvió a ocupar los titulares de todo el mundo, aunque esta vez por una frase que no pasó inadvertida.

En una entrevista para el programa Agarrate Catalina (La Once Diez), la actriz habló sobre su vida profesional y familiar, pero una respuesta en particular desató comentarios y repercusiones en redes sociales. “A las fanáticas de Michael las tengo muy cortitas”, aseguró la actriz, dando a entender que a pesar de su singular belleza, muchas veces siente celos por las mujeres que se acercan a su marido de forma seductora.

Con humor, pero sin vueltas, Lopilato se refirió a la intensa devoción que despierta su marido, el cantante canadiense Michael Bublé, entre su público femenino. “Estoy ahí, me gusta estar presente. Es importante estarlo porque mi marido es muy hot”, afirmó entre risas para dejar en claro que sigue de cerca la atención que recibe su pareja en cada evento público al que asisten juntos.

Durante la charla con Catalina Dlugi, la periodista le recordó una aparición del músico en el programa televisivo The View, en la que lució un candado en el cierre de su pantalón. Luisana no dudó en intervenir con picardía: “Hay que hacer esas cosas. No lo puedo dejar solo”. Aunque sus palabras tuvieron un tono distendido, también expresó su mirada más seria sobre el tema: “Él es cero celoso, y yo soy un poquito más como: ‘Ojo, acá estoy yo, tranquilos’”.

Luisana Lopilato confirmó que es la más celosa de la relación (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Un compromiso con la familia y el trabajo

Más allá del costado divertido y mediático de su matrimonio, Lopilato también destacó el fuerte compromiso que ambos mantienen con su carrera y su familia. “Él no quiso que yo deje de trabajar, yo nunca dejé de hacerlo”, señaló y explicó cómo se organizan para compatibilizar sus proyectos profesionales con la crianza de sus hijos. “Cuando me llega un proyecto que me gusta, lo hablamos, y me dice: ‘Mirá, yo voy a hacer esto, tengo ganas de hacerlo, ¿cómo hacemos?’”, relató sobre las conversaciones íntimas que mantienen para que todo cuadre a la perfección en sus vidas.

La actriz aseguró que planifican todo con tanto tiempo de anticipación que ya tiene proyectos confirmados hasta 2026. “Nos conocimos siendo artistas, viajando, y no dejamos de pensar en un futuro. Aceptamos esto y nos adaptamos”, reflexionó sobre el acompañamiento que se brindan desde hace años mutuamente.

Luisana Lopilato se encuentra en la Argentina junto a su familia (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Justamente, la pareja llegó a la Argentina el pasado fin de semana largo para pasar Pascuas en familia junto a sus hijos Noah, Elías, Vida y Cielo. Fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por Darío Lopilato, hermano de la actriz, y rápidamente se mostraron sonrientes y accesibles con los medios presentes en el lugar.

Además, un pequeño detalle llamó la atención de sus seguidores, ambos lucieron un tatuaje en conjunto en sus antebrazos derechos. El gesto reafirmó el vínculo de la pareja, que continúa fortalecida tras más de una década de amor, múltiples mudanzas y una vida compartida entre giras, sets de filmación y crianza compartida.