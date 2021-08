La Academia: la curiosa reflexión de Guillermina Valdes sobre los noviazgos que dejó sin palabras a Marcelo Tinelli

Luego de haber pasado un fin de semana en Balcarce, volvieron a la pista de ShowMatch Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez. La pareja, que fue la que consiguió el puntaje perfecto en la ronda de baile en el caño, este miércoles se presentó para mostrar su destreza en la cumbia.

Antes, Marcelo Tinelli quiso saber si ya se consideran novios, y la bailarina fue contundente: “No. Nos conocemos hace muy poco, unos meses”, indicó. Y luego aclaró: “Estamos muy bien juntos, conociéndonos. En Balcarce hablamos mucho de nuestras familias, nos contamos cosas”. El actor coincidió con su compañera y también aseguró que están pasando un muy buen momento.

Tras verlos bailar, el primero de los miembros del jurado en tomar la palabra fue Ángel De Brito. Pero antes de dar su devolución, contó que las tres mujeres del jurado se enfrascaron en una discusión al escucharlos hablar sobre su relación.

“Yo no te viajo a ningún lado sin ser novia. Ni a cenar te voy”, aseguró Pampita Ardohain. Y a pesar de que De Brito aseguró que Guillermina Valdes opinaba más o menos lo mismo, la modelo se diferenció: “Es que me privé de muchas coas por formalizar antes”, disparó, sorprendiendo al conductor. “No con vos, mi amor”, aclaró entonces la modelo. Y continuó: “Caro lo sostiene. Yo no sé si lo sostengo tanto. Quizá ellos la están pasando bomba y están viendo qué les depara la vida. Pero con vos todo bien, mi amor, lo digo por lo que me ocurrió antes”, volvió a explicar.

Jimena Barón, en tanto, se mostró en las antípodas. “Se hace todo antes. Cine, restaurante, viaje, todo, para ver si llegamos a novios”, indicó.

Luego. sí, De Brito (10) comenzó su devolución: “Les vino bien el viaje, porque vinieron con mucha onda para bailar. La puesta tuvo un poco de todo, lo clásico, cosas innovadoras, por momentos parecían wachiturros. Me encantó la previa. Este es otro de los equipos invencibles de este ShowMatch”.

“Hoy cuando vi que bailaban ellos supe que íbamos a tener una linda noche. Se destacan del resto por la fuerza que traen. Me encantó la puesta, la coreografía y los trucos, pero principalmente cómo logran expandir su energía a los que estamos al rededor. Nunca decepcionan”, expresó Pampita, dueña de voto secreto durante esta ronda de cumbia.

“La coreografía me encantó. Les agradezco que compartan este momento con nosotros, porque es un lujo verlos. Sentí la cumbia. Nos atraviesan con lo que hacen y lo que están viviendo”, sumó Valdes (10).

“Me encanta este grupo. Tienen la presión de traernos siempre un plus porque son excelentes y saben que esperamos mucho de ellos. Y siempre ponen cositas sin ser pretenciosos: Es un placer enorme verlos. Yo a Agus lo conozco desde hace muchos años y me pone orgullosa que en los últimos años tenga un lugar de privilegio, porque se lo merece por ser un gran compañero y, además, muy talentoso. La rompieron. Es un lujo absoluto”, agregó Barón (10).

Por último, Hernán Piquín expreso: “Es una pareja que llega con unas ganas que nos traspasa: eso es lo lindo de verlos. En ningún momento se paran. Agus está demostrando que es más bailarín que otros que dicen serlo. Está haciendo cosas muy difíciles. Lo único que vi es una cosita en un truco. Felicitaciones”. (9).

Con 30 puntos, la pareja volvió a conseguir la más alta calificación y se aseguró el paso a la siguiente ronda de salsa de a tres.

LA NACION