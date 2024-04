La respuesta de Gonzalo Valenzuela luego de la denuncia de supuesto abuso sexual

Escuchar

En medio de un escándalo mediático, el actor chileno Gonzalo Valenzuela fue acusado por una periodista de su misma nacionalidad de presunto abuso sexual por unos hechos que, según indicó la denunciante, habrían tenido lugar en una fiesta celebrada en su país de origen.

El artista rechaza las acusaciones y asegura no haber cometido ningún acto o conducta inapropiada. A través de una entrevista concedida a la revista Velvet, el intérprete rompió el silencio y se refirió por primera vez a las afirmaciones en su contra.

“Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la Justicia. Es un tema que no toco porque me parece súper delicado. Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie”, manifestó el actor, quien a finales del año pasado contrajo matrimonio en secreto con la modelo Kika Silva en Las Vegas. Y agregó: “En Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca había visto en mi vida. Todo calumnias. Y van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala, capaz de inventar cosas terribles”, resaltó.

La denunciante, Karla Rocha, dialogó con América Noticias sobre los presuntos hechos que habrían dado lugar a las acusaciones. Según la mujer, la expareja de Juana Viale la habría tocado en sus partes íntimas sin su consentimiento durante una fiesta celebrada en Santiago de Chile.

“Yo sé lo que implica un proceso judicial, me lo cuestioné y ahora estoy absolutamente decidida. Estoy decidiendo con qué abogado hacerlo, pero definitivamente no voy a quedar como una mentirosa frente al país y menos inventar algo que puede ocasionar mucho daño a una persona. Eso fue verdadero y hay que denunciar. Hay que hablar”, resaltó la mujer.

Tras ello, la supuesta víctima mencionó que este tipo de situaciones son consideradas “un tema tabú” en su país. Y compartió: “Recibí muchos juicios (comentarios) de por qué me fui a meter en ese lugar, de que me callara. Recién en octubre hago un video en mi Instagram, que no es una cuenta de influencer ni nada; yo hago mi video y ahora reflotó porque él respondió”, explicó.

Rocha también mencionó que llegó a enviar un mensaje a Valenzuela tras lo ocurrido. “Conseguí su teléfono y le mandé un mensaje súper duro hace mucho tiempo. La única condición que me pidió mi amigo con darme su teléfono fue que lo bloqueara de vuelta. Puse la denuncia en marzo, hice el video en octubre y ha tenido un año para demandarme por injurias y calumnias y no lo ha hecho”, apuntó.

La periodista también dirigió un mensaje al actor: “Tú sabés lo que me hiciste. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, esto no va a quedar así. Vamos a ver qué dices tú. Qué detalles das, qué razón tendría yo para mentir en algo tan grave. Hasta que la muerte me llegue, yo voy a decir lo que realmente pasó”.

A través de las redes sociales, Rocha había contado meses atrás cómo se habrían producido los hechos. “Yo llegué a una fiesta y me lo estaba pasando bien. Adentro había una mesa de póker con billetes arriba y me invitan a participar. Yo me siento y al lado mío estaba el actor Gonzalo Valenzuela. Cuando salgo para irme a mi casa, él me sigue y me dice que me fuera con él; le digo que no y ahí es cuando él en plena calle me agarra de abajo para arriba con todo la vagina”.

En conversación con el programa Intrusos (América TV), el periodista chileno Mario Solís dio detalles del caso y facilitó información acerca de la denunciante: “Karla Rocha viene de un buen sector social, no busca réditos económicos ni prensa. Es hija de un empresario cuya familia se ha visto golpeada por la tragedia constantemente. Su padre, un empresario que tenía universidades, murió en el contexto de un crimen pasional. El ex marido de Karla Rocha también intentó matarla hace algunos años, intentó asfixiarla”.

El comunicador informó que la periodista se encuentra separada actualmente y es madre de siete hijos. “Hay que entender que no es una mujer que quiere ingresar a la vida pública”, dijo y contó que el supuesto hecho denunciado “habría ocurrido el año pasado, posterior al festival de Viña, en una fiesta al atardecer. Llegó y había un grupo jugando póker. En ese contexto conoce a Gonzalo Valenzuela, quien intenta seducirla; todo esto en un contexto donde ella dice que había droga y mucho consumo de alcohol”.

