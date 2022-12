La fuerte escena de The Crown sobre la muerte de Lady Di que enfureció a la Corona británica: “Debería prohibirse”

escuchar

Las polémicas giraron en torno a The Crown prácticamente desde su estreno. La serie, que lanzó su quinta temporada en noviembre y que alcanzó su mayor auge tras la muerte de la reina Isabel II, relata la cara histórica y la oculta de la corona británica, lo que no generó demasiadas simpatías entre los miembros de la realeza. Además, causó preocupación entre los especialistas, por los efectos que podría producir en las opiniones de quienes no vivieron los años 90. Ahora, una escena sobre la muerte de Lady Di enfureció a los protagonistas: “Debería prohibirse su transmisión”.

La quinta entrega de la exitosa serie llegó a la plataforma de streaming el 9 de noviembre y se posicionó al instante en el ranking global de Netflix. Esta temporada trajo consigo un cambio de reparto en algunas figuras del elenco y se centró en la historia de la princesa Diana de Gales y el entonces príncipe Carlos. Así, se abordó el matrimonio de la pareja desde el inicio del romance, sus obstáculos y la posterior separación.

Los productores remarcaron que no se filmaría el momento del fallecimiento de Lady Di, para guardar el respeto y el cuidado por el trágico accidente.

The Crown - Temporada 5 Tráiler oficial

Según consignó el diario británico The Sun, una impactante escena durante el rodaje de la sexta y última temporada de The Crown dejó boquiabiertos a los miembros del set. En ella, Elizabeth Debicki, que interpreta a Lady Di, tuvo que acostarse dentro de un ataúd abierto mientras interpretaba a la fallecida Diana Spencer, tras el fatídico accidente que terminó con la vida de la admirada. Además, el diario mencionado incluyó algunos testimonios sobre la filmación.

Elizabeth Debicki, como Lady Di, y Dominic West, como el príncipe Carlos. Captura Video

“Angustioso”, “insensible” e “impactante”, son algunos de los adjetivos que utilizaron para definir el rodaje de la escena en la que aparecería la princesa Diana fallecida durante el funeral. También aseguraron que se mostraría a Lady Di cubierta de sangre tras su llegada al hospital, mientras los médicos tratan de salvar su vida.

“De hecho, hicieron que Elizabeth se metiera en un ataúd y fingiera estar muerta”, señaló un testigo. “Todo el mundo estaba muy incómodo durante el rodaje”, apuntó otro. Y añadieron: “Los encargados se pasaron de la raya para perseguir los índices de audiencia. Es obsceno y debería prohibirse su transmisión”.

Otras escenas “perturbadoras” en The Crown

Los testimonios recogidos por The Sun señalaron las escenas filmadas como “perturbadoras” para los espectadores. Entre ellos, aseguraron que el rey Carlos III, interpretado por el actor Dominic West, aparece en “un mar de lágrimas” al entrar en la habitación donde permanece la princesa fallecida. Según el relato, el monarca se da cuenta de que a Lady Di le falta un arete y “el dolor lo envuelve” mientras trata de encontrarlo, desconsolado.

Los actores que dan vida a Lady Di y Carlos III, William y Harry Gentileza Netflix

Posteriormente, las dos hermanas de Diana de Gales se unen al entonces príncipe y los tres lloran “alrededor del cadáver con el ataúd abierto”, según apuntó una de las fuentes. Además, afirmaron que también aparecerán los príncipes William y Harry tras el féretro durante el funeral, en 1997. “Nunca vieron a su madre muerta en un ataúd y no deberían tener que ver esto, así como tampoco el público británico”, destacaron.

LA NACION