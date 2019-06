La fuerte frase de Alejandra Maglietti sobre su vida de soltera

La panelista de Bendita Tv se separó hace algunos meses de Jonás Gutierrez. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Alejandra Maglietti

27 de junio de 2019 • 10:13

La separación de Alejandra Maglietti y Jonás Gutierrez fue tan sorpresiva que no deja de generar titulares. Esta vez, la panelista de Bendita TV se animó a hablar sobre cómo fue volver a su casa de soltera, luego de convivir varios años con el futbolista.

"Al principio me costó porque ya me había acostumbrado al nuevo lugar y no es fácil volver a vivir donde vivías antes", confesó Maglietti a la revista Pronto. Sin embargo, considera que con los días uno vuelve a hacer "suyos" los lugares. "Ahora ya siento que mi casa de soltera nunca dejó de ser mi verdadera casa", dijo contundente.

La relación de Maglietti y Gutierrez comenzó poco tiempo antes de que el deportista fuera diagnosticado con cáncer. La modelo y abogada lo acompañó durante la enfermedad y hasta hubo planes de boda.