El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja

La abogada y panelista Alejandra Maglietti expresó su profunda angustia y preocupación por el devastador incendio ocurrido en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza que dejó un saldo de 24 heridos. El siniestro afectó gravemente a la empresa de su pareja, y a otras compañías, provocando la pérdida de cientos de puestos de trabajo.

“Mi esposo es uno de los afectados por la explosión: Plásticos Lago. Es la primera que está sobre la autopista, la que se ve continuamente en los móviles”, reveló en diálogo con LN+.

Y aclaró que no fue su planta la que explotó, aunque está situada a “300 metros desde donde comenzó el foco”.

“Estoy muy afectada, vengo de una noche sin dormir. Fue terrible. Todavía me estoy recuperando. Fue el trabajo de toda una vida que se perdió”, manifestó.

Maglietti

Y siguió: “Estoy muy afectada por él, son muchos años de verlo levantar a las 6 volviéndose a las 22, producir no es fácil es un trabajo de 24/7. Puedo asegurar sin temor que era una empresa modelo, impecable. Todavía no podemos creer. Fue algo inimaginable”.

También contó que su marido salió de la fábrica “diez minutos antes de explosión” y que su máxima preocupación en estos momentos es sostener los puestos de trabajo de los “125 empleados”.

En ese sentido, la modelo enfatizó la magnitud del desastre. Señaló que la explosión “se llevó puesta prácticamente todo un polo industrial”. “Son como 13 o 14 empresas que están afectadas. Son 3000 puestos de trabajo”, remarcó.

A pesar de la tragedia, la panelista agradeció el accionar de los bomberos y del personal municipal, quienes trabajaron durante toda la noche para contener las llamas. “Estuvieron a disposición”.

Y concluyó: “Ojalá que ayuden a que esto pueda solucionarse de la mejor manera y más rápido posible. Es una catástrofe, algo sin precedentes. Nunca imaginamos que íbamos a vivir algo así. Fueron momentos de mucha angustia toda la noche pensando sin saber lo que realmente lo que estaba pasando. Sin poder ir, con el teléfono nada más. Todo la noche de zozobra, fue catastrófico”.

Explosión y el incendio de un parque industrial en Ezeiza

Alrededor de las 21 del viernes, los vecinos de Carlos Spegazzini, Ezeiza, fueron sorprendidos por un brutal estruendo que sacudió sus hogares, hizo estallar vidrios y generó temblores. Se trató de una explosión en el polígono industrial de la ciudad bonaerense, donde al menos cinco fábricas fueron alcanzadas por las llamas. Entre los heridos, figuró mujer embarazada que sufrió intoxicación por inhalación de humo y un hombre que tuvo un infarto.

AME9256. EZEIZA (ARGENTINA), 14/11/2025.- Fotografía donde se ve una nube humo tras una explosión este viernes, en una fábrica en el área industrial de Ezeiza, a unos 36 km de Buenos Aires (Argentina). EFE/ STR/ Nehuen Rovediello STR - EFE

El estruendo alertó de inmediato a los vecinos de la zona y más de 20 dotaciones de bomberos asistieron a la zona para combatir el fuego, que alcanzó metros de altura. En un principio surgió la hipótesis de que una avioneta se había estrellado y había provocado el incendio, sin embargo, más tarde fue desestimada por el intendente de Ezeiza, Gastón Granados.

En el Polígono de Spegazzini funcionan plantas petroquímicas en un predio abierto y sin perímetros. El lugar está ubicado del otro lado de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, frente al Polo Industrial —un complejo cerrado que depende de Alberdi Desarrollos, la empresa fundada por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

La Justicia iniciará el lunes las pericias para esclarecer el origen de la explosión e incendio en el polo industrial.