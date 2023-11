escuchar

Desde pequeño Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maximiliano López, demostró su interés por el fútbol y su intención de formarse en dicho deporte. Este año, en tanto, dio el gran salto de su carrera y empezó a jugar en las inferiores de River Plate. Paralelamente, continúa con sus estudios y una de sus asignaturas fue dar una charla motivacional delante de varios invitados. Habló sobre el liderazgo y en su relato rememoró algunos de los momentos más difíciles de su vida. Su trabajo emocionó profundamente a su madre, quien compartió el video de su actuación y expresó públicamente lo orgullosa que está de su primogénito.

Mientras Wanda Nara regresó a Turquía junto a Mauro Icardi y cuatro de sus hijos, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, Valentino se quedó en la Argentina para continuar con su carrera como futbolista. Esta semana, el adolescente de 14 años tuvo una actividad educativa que le requirió pararse sobre el escenario con un micrófono y compartir unas palabras sobre el liderazgo. El momento fue grabado por un teléfono celular y compartido en las redes sociales de su madre.

Valentino López se desempeña en las inferiores de River Plate

“¿Qué es un líder?”, fue lo primero que dijo Valentino en su presentación y continuó: “Un líder, capaz, no es el jugador más fuerte del equipo y hay veces donde tampoco es el capitán. ¿Qué es un líder? Bueno, todo arrancó en Francia, París. Fue un cambio muy grande para mi familia, el primero, donde no sabíamos hablar con la gente; íbamos a comprar unas papas fritas y nos costaba”.

“Íbamos a entrenar con mis hermanos y se nos complicaba porque todos nos miraban con una cara de ‘ese es el hijo de...’; ‘ese está acá solo por él’. Y eso me dolía mucho”, expresó el adolescente. Cabe recordar que tras jugar en el Inter de Milan durante varias temporadas, en 2019, Mauro Icardi se calzó la camiseta del París Saint-Germain (PSG), lo que demandó que toda la familia se trasladara a Francia.

“Pero, gracias a Dios, siempre estuvo mi mamá y hubo un momento muy difícil de mi vida donde ya no quería jugar más. Imagínate, estar jugando en el PSG, no querer jugar, es raro”, reflexionó Valentino. “Terminó el año y me di cuenta de muchas cosas. Primero de todo, tenía que cambiar”, continuó y aseguró que a partir de ese cambio, se modificó toda su vida: “En mi segundo año empecé a hacer goles, a ser feliz. Empecé a hablar el idioma, que no quería aprenderlo porque le tenía una cosa al francés”.

“Entonces, un día de la nada, mi papá me pregunta: ‘¿Querés venir a jugar a River?’. Y yo le dije: ‘Pa, la verdad, estoy haciendo muchos goles acá, estoy feliz’. Pero él me dijo una cosa: ‘River es familia’”, recordó el joven futbolista y contó que decidió probarse en el club. En este sentido, describió a sus compañeros como “cracks” y destacó al cuerpo técnico.

“En la semana quedé y estaba muy feliz. En ese momento pensé que todo se había terminado, pero no. Empezaron los partidos, no hice los primeros goles. En uno de los partidos salí llorando porque no me salían las cosas y era muy difícil para mí”, se sinceró Valentino y reconoció: “Llegó un día donde ya no me importaba más el gol, porque total no estaba haciéndolos, y en la charla, entre mis compañeros, todos se pusieron de acuerdo en pasarme la pelota a mí, en que ‘Valentino haga el gol’ y eso no me lo voy a olvidar”.

Mauro Icardi, Wanda Nara, Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella vivieron en Francia mientras el futbolista jugaba para el PSG Instagram @mauroicardi

Tras destacar la actitud que tuvieron sus compañeros y el apoyo que le brindaron, Valentino cerró su discurso con una revelación: “Un mensaje importante es que ahora yo estoy lesionado y me cuesta, pero lo estoy sacando adelante, como saqué adelante el gol, como saqué adelante el momento difícil en París y seguí luchando”.

Por último hizo una sentida reflexión que le valió los aplausos de todos los presentes: “Todos ustedes tienen un líder, pero tienen que sacarlo para afuera”. Sus palabras conmovieron profundamente a Wanda Nara, quien desde Italia, donde se encuentra realizando el programa Bailando con las estrellas, escribió, junto al video, un sentido mensaje: “Mi hijo mayor. ¡Qué orgullosa me haces sentir!”. Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios, donde se destacaron los de Mauro Icardi y Zaira Nara, quienes también se emocionaron con las palabras del adolescente.

Wanda Nara no pudo ocultar su orgullo ante la charla que brindó su hijo (Foto: Instagram @wanda_nara)

Paralelamente, Wanda también replicó el video en sus Stories. “Superaste todo Valentino. Sos un gran líder para tus hermanos y un orgullo para toda la familia”, escribió la mediática, conmovida por la charla que dio su hijo.