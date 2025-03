La función oculta del vestido que usó Ariana Grande en los Oscar 2025

Este domingo se entregaron los codiciados premios Oscar 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Por allí, desfilaron cientos de estrellas de Hollywood. Sin dudas, una de las más destacadas de la alfombra roja fue Ariana Grande, quien lució un impactante vestido del diseñador Daniel Roseberry. El traje constaba de un ajustado corpiño que desembocaba en pelpum con una particular forma de onda, inspirada en una lámpara del escultor y pintor suizo Alberto Giacometti.

En la parte de la falda, el vestido contó con un delicado tul color crema decorado con más de 190.000 cristales, por lo que su brillo se veía único bajo las luces del imponente teatro del centro de Hollywood. Sin embargo, para sorpresa de muchos este vestido no solo sirvió para impresionar a los destacados críticos de moda de los diferentes medios de comunicación que estaban atentos al desfile de estrellas, sino que también tenía una función oculta que Ariana supo aprovechar muy bien.

Ariana Grande posó su celular sobre su vestido (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

A través de las redes sociales, una vez finalizada la ceremonia, se viralizaron varias imágenes de la estrella pop utilizando el pelpum rígido del vestido como “posacelular”. Gracias a este inteligente movimiento por parte de Grande, cada vez que quería podía saludar a alguien o pararse a aplaudir un ganador, y podía hacerlo sin la necesidad de dejar su teléfono en el piso o en su asiento.

Ssstwitter.com 1740966813668

Si bien la protagonista de Wicked llevó una delicada cartera rosa al evento, tal como suele ocurrir, el accesorio no era muy funcional: el bolso era tan pequeño que solo podía guardar alguna que otra pieza de maquillaje para un retoque. Por este motivo, el teléfono se mantuvo todo el tiempo sobre su vestido. Para no dejar nada librado al azar, Ariana se encargó de buscarle al aparato una funda de silicona rosa con forma de gatito, para que no desentone con el resto del outfit.

Ariana Grande combinó su funda de celular con su vestido

A partir de la viralización de este video, muchos notaron que Ariana no fue la única vestida de rosa que llevó la tierna funda a tono a la ceremonia. Causalmente, Mikey Madison, la protagonista de Anora, quien se llevó el codiciado galardón a Mejor Actriz, tenía el mismo cobertor de celular que su colega. Esto ya lo habían notado ambas actrices en la entrega de los Screen Guild Actors Awards. En aquella oportunidad, Grande subió una divertida foto para mostrarle al mundo la coincidencia de gustos entre ambas.

Ariana Grande y Mikey Madison llevaron la misma funda

La lista de todos los ganadores

Así quedó la lista de ganadores de la 97a edición anual de los Premios de la Academia otorgados el domingo en Los Ángeles.

Mejor película: “Anora”

“Anora” Dirección: Sean Baker, “Anora”

Sean Baker, “Anora” Actriz: Mikey Madison, “Anora”

Mikey Madison, “Anora” Actor: Adrien Brody, “The Brutalist”

Adrien Brody, “The Brutalist” Actor de reparto: Kieran Culkin, “A Real Pain”

Kieran Culkin, “A Real Pain” Actriz de reparto: Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez” Guion original: “Anora”

“Anora” Guion adaptado: “Conclave”

“Conclave” Cinematografía: “The Brutalist”

“The Brutalist” Edición: “Anora”

“Anora” Música original: “The Brutalist”

“The Brutalist” Canción original: “El Mal” de “Emilia Perez”

“El Mal” de “Emilia Perez” Sonido: “Dune: Part Two”

“Dune: Part Two” Efectos visuales: “Dune: Part Two”

“Dune: Part Two” Maquillaje y peinado: “The Substance”

“The Substance” Diseño de vestuario: “Wicked”

“Wicked” Diseño de producción: “Wicked”

“Wicked” Cortometraje: “I’m Not a Robot”

“I’m Not a Robot” Cortometraje animado: “In the Shadow of the Cypress”

“In the Shadow of the Cypress” Cortometraje documental: “The Only Girl in the Orchestra”

“The Only Girl in the Orchestra” Largometraje documental: ”No Other Land”

”No Other Land” Largometraje internacional: “Ainda Estou Aquí” (“Aún estoy aquí”) de Brasil

“Ainda Estou Aquí” (“Aún estoy aquí”) de Brasil Largometraje animado: “Flow”