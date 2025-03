Del reproche de Mick Jagger al batacazo de Brasil: los siete momentos que marcaron la 97° entrega de los Oscar

Oficialmente, la temporada de premios llegó a su fin. Después de unos meses de galardones, alfombras rojas, predicciones, escándalos e históricas victorias, se realizó la 97° edición de los Premios Oscar en la cual Anora se consagró como la ganadora en la categoría de mejor película. Durante las casi cuatro horas que duró la ceremonia hubo varios momentos memorables que quedarán para el recuerdo: desde la aparición sorpresa de Mick Jagger hasta el look deportivo de Adam Sandler y la performance en vivo de Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Ariane Grande, Cynthia Erivo y su performance de Wicked

Cynthia Erivo y Ariana Grande interpretaron "Defying Gravity"

Este año, la apertura de los premios estuvo a cargo de las protagonistas de Wicked. Ariane Grande abrió el show e interpretó “Somewhere Over The Rainbow” de El mago de Oz. Luego apareció Cynthia Erivo para hacer lo propio con “Home” de El mago. Finalmente, las dos estrellas se reunieron en el escenario para interpretar “Defying Gravity” de Wicked. Fue uno de los momentos más emocionantes de la velada y hubo varias lágrimas de emoción entre los presentes.

Connor O’Brien y su presentación de La sustancia

La presentación de Connor O'Brien

El humorista Connor O’Brien hizo su debut como anfitrión de los Oscar y su presentación tuvo un toque “de película”. Luego del show musical de las estrellas de Wicked, un miembro del equipo de su producción fue a buscarlo a su camerino. ¿Qué hacía él? Recreaba la famosa escena de La sustancia (The Substance) y “salía” del cuerpo de Demi Moore.

Adam Sandler y su look deportivo

El actor apareció vestido con un look deportivo (Foto: Captura de video)

En su monólogo de presentación, Connor O’Brien puso los ojos en un invitado que incumplió el código de vestimenta. ¿Quién? Adam Sandler. El actor apareció vestido con pantalones deportivos cortos, una camisa con estampado tropical, una campera turquesa con estampa, medias blancas y zapatillas deportivas doradas. Incluso, hasta se puso la capucha para “pasar desapercibido”.

El batacazo de Aún estoy aquí

Aún estoy aquí de Brasil ganó como mejor película internacional PATRICK T. FALLON - AFP

En la categoría de Mejor Película Internacional hubo sorpresas. La ganadora fue la producción brasilera Aún estoy aquí (I’m Still Here). Se impuso ante La chica de la aguja (Dinamarca), La semilla de la higuera sagrada (Alemania) y Flow, un mundo que salvar (Letonia) y Emilia Pérez (Francia). Esta última parecía ser la favorita, pero finalmente los escándalos y controversias alrededor de su protagonista, Karla Sofía Gascón terminaron afectándola en los resultados.

La aparición sorpresa de Mick Jagger con reproche incluido

Mick Jagger apreció en los Oscar para presentar la categoría de Mejor canción original Chris Pizzello - Invision

El músico de 81 años sorprendió a todos al aparecer sobre el escenario del Dolby Theatre para presentar la categoría de Mejor Canción Original y recibió una ovación de pie. Pero, antes de revelar a la ganadora —“El mal” de Emilia Pérez—, le hizo un reproche a la Academia: “Por mucho que me encante estar aquí, yo no fui la primera opción”. ¿A quién llamaron antes? A Bob Dylan, pero no quería hacerlo. “Dijo que las mejores canciones este año ya estaban en Un completo desconocido y que deberían encontrar a alguien más joven. Y yo dije ‘soy más joven. Lo voy a hacer’. Así que acá estoy”, comentó Jagger.

El emotivo homenaje de Morgan Freeman a Gene Hackman

Morgan Freeman homenajeó a Gene Hackman Chris Pizzello - Invision

Antes de que se presentara el segmento In Memorian para recordar a las personalidades que murieron el último año, Freeman apareció en el escenario para dedicarle unas palabras especiales para el dos veces ganador del Oscar Gene Hackman, quien el miércoles fue encontrado muerto en su casa de Santa Fe, Nuevo México, junto a su esposa y su perro. Lo definió como una persona que “se ganó el corazón de los amantes del cine alrededor del mundo”. “Gene siempre decía: ‘yo no creo en el legado, solo espero que me recuerden como quien intentó hacer un buen trabajo’. Gene vas a ser recordado por eso y por mucho más. Que descanses en paz, querido amigo”.

Mikey Madison le ganó la pulseada a Demi Moore

Mikey Madison ganó como mejor actriz por Anora PATRICK T. FALLON - AFP

La anteúltima categoría de la noche fue la de Mejor Actriz Principal en la que competían Cynthia Erivo por Wicked, Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Mikey Madison por Anora, Demi Moore por La Sustancia y Fernanda Torres por Aún estoy aquí. Aunque Moore se perfilaba como la ganadora —puesto que se había quedado con el Globo de Oro, el Critic’s Choice y el Premio del Sindicato de Actores (SAG)— cuando Emma Stone abrió el sobre, leyó el nombre de Madison. Si bien era un resultado posible, definitivamente no era el esperado por todos. Además, Anora, dio el batacazo y ganó en cinco de las seis categorías en las que estaba nominada, incluida la de mejor película.

Irina Repetto Por