El particular look deportivo de Adam Sandler y su divertida aparición en los Oscar 2025

Una de las particularidades de la 97° edición de los premios Oscar se dio en el rubro de la conducción. El humorista de 61 años, Connor O’Brien, fue el elegido para oficiar de anfitrión por primera vez. Luego de que Ariana Grande y Cynthia Erivo erizaran la piel tanto de aquellos que estaban en el Dolby Theatre como de los que sintonizaron la ceremonia desde sus casas, el conductor se hizo cargo de la transmisión con su cuota de humor característica. Fue así como, en pleno monólogo, puso los ojos en un invitado que incumplió con el código de vestimenta. ¿Quién? Nada más y nada menos que Adam Sandler.

El actor apareció vestido con un look deportivo (Foto: Captura de video)

Uno de los momentos más divertidos de la parte inicial de la ceremonia estuvo protagonizado por Adam Sandler. “¿Adam que tenés puesto?“, le preguntó O’Brien. ”Estás vestido como un hombre que juega video póker a las dos de la mañana", agregó. Y es que el actor estaba sentado justo en el asiento del pasillo de la quinta fila, vestido con pantalones deportivos cortos, una camisa con estampado tropical, una campera turquesa con estampa, medias blancas y zapatillas deportivas doradas. Incluso hasta se puso la capucha para “pasar desapercibido”.

Timothée Chalamet y Adam Sandler tuvieron un divertido momento durante la ceremonia (Foto: Captura de video)

“Nadie pensó en lo que llevaba puesto hasta que lo dijiste”, expresó el actor. El intercambio duró unos segundos y, antes de irse, Sandler se dio vuelta y sostuvo que tenía una cosa más para decir. Se acercó a Timothée Chalamet, le puso las manos sobre los hombros, lo miró fijo a los ojos y gritó: “¡Chalamet!“. Terminaron en un amistoso saludo y en el Dolby Theatre se hicieron eco las risas y los aplausos.

Sandler se volvió tendencia en las redes sociales por su vestimenta (Foto: Captura de X)

La escena protagonizada por Sandler no tardó en hacerse eco entre los usuarios de las redes. “Yo soy Adam Sandler en mi casa criticando todos los vestidos de los Oscar”; “En los cócteles elegantes me siento Adam Sandler”; “Adam Sandler siendo más Adam Sandler que nunca. Nunca me harán odiarte” y “Adam Sandler me representa. Así me visto para juzgar vestidos en una alfombra roja”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X.