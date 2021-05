La furia de Benjamín Vicuña tras ser acusado de ir a grabar con síntomas: “No tengo Covid”

Luego de que trascendiera que Benjamín Vicuña podría tener coronavirus, el actor chileno recurrió a sus redes sociales para desmentir la información. La pareja de la China Suárez, que por estos días debió suspender preventivamente la grabación de El primero de nosotros (una comedia que se emitirá por Telefe y por Paramount+), usó su cuenta de Instagram para contar que no tiene Covid-19 y hacer un fuerte descargo. “La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular”, manifestó.

Actualmente, la energía de Vicuña está puesta en la nueva producción de Viacom, que se lleva adelante en Buenos Aires y que tendrá un importante elenco con nombres como Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes. Según trascendió en un primer momento, fue en el ingreso al canal para las filmaciones cuando supuestamente el actor admitió que estaba con síntomas. “Él explicó que los tenía hacía cuatro días y no entendía por qué no lo dejaban entrar [al canal]”, señaló Paula Galloni en Esto no es Hollywood (Radio Mientras tanto FM 89.5).

El primero de nosotros: Benjamín Vicuña, Paola Krum y Luciano Castro protagonizarán la nueva ficción de Telefe Collage

A raíz de esta revelación, la jefa de prensa de Telefe, Sol Tomaselli, dijo este viernes a LA NACION: “Benjamín Vicuña no se sentía bien y por precaución se fue a su casa hasta el lunes. Pero no hubo ningún escándalo y seguimos grabando la novela como todos los días”. Y agregó: ”Se sentía resfriado, se hisopó y dio negativo de Covid. Hoy también se sentía resfriado, otra vez se hisopó y dio negativo, pero acordamos que lo mejor era que se fuera a descansar a su casa porque las escenas se graban sin barbijo y queremos cuidarlos a todos”.

En su perfil de Instagram, Vicuña se refirió a los rumores. “La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular. No tengo covid”, confirmó. “Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile. No tengo síntomas. Me hisopo cada 72 horas hace ya más de 8 meses debido a mis compromisos laborales. Y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio”, añadió.

Benjamín Vicuña publicó un fuerte mensaje en Instagram desmintiendo su supuesto contagio de Covid-19 Instagram Benjamín Vicuña

Además, criticó la cobertura mediática sobre los contagios en el mundo del espectáculo: “Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando”. Luego, cerró: “Sin dudas la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos. Sin embargo, este tipo de noticias afectan a una industria y una sociedad golpeadas”.

LA NACION