Por precaución, Benjamín Vicuña dejó de grabar El primero de nosotros

“Benjamín Vicuña no se sentía bien y por precaución se fue a su casa hasta el lunes. Pero no hubo ningún escándalo y seguimos grabando la novela como todos los días”, le confió a LA NACION la jefa de prensa de Telefe, Sol Tomaselli. El rumor sobre la suspensión de las grabaciones de El primero de nosotros empezó a crecer cuando la periodista Paula Galloni contó en el programa Esto no es Hollywood, en Mucha Radio FM 89.5, que el actor chileno fue a trabajar con síntomas de Covid-19.

Según la versión de Galloni, el personal de seguridad detectó que tenía unas líneas de fiebre y estaba congestionado y alertó a la producción. Inmediatamente y después de hisoparlo, decidieron que volviera a su casa y se aislara. Sin embargo, él no se habría mostrado de acuerdo con la medida.

Tomaselli negó que haya ocurrido de ese modo: “Es mentira, no sé de dónde sale todo esto. Ayer Benjamín se sentía resfriado, se hisopó y dio negativo de Covid. Hoy también se sentía resfriado, otra vez se hisopó y dio negativo, pero acordamos que lo mejor era que se fuera a descansar a su casa porque las escenas se graban sin barbijo y queremos cuidarlos a todos del Covid y de todo. Pero no hubo asambleas ni escándalos, ni tampoco se pararon las grabaciones. De hecho, el resto del elenco está grabando normalmente”.

Según pudo saber LA NACION, Vicuña acudió a grabar el jueves, se testeó y dio negativo. Hoy, al llegar a los estudios, los encargados de Seguridad e Higiene del canal notaron que se encontraba congestionado, lo testearon y nuevamente obtuvo un resultado negativo. Sin embargo, se determinó que regresara a su domicilio y no participara de las grabaciones al menos hasta el lunes, decisión que fue acatada por el actor.

Hace tres semanas empezaron las grabaciones de El primero de nosotros, la nueva ficción de Telefe que probablemente salga al aire en el tercer trimestre. Protagonizada por Vicuña, Paola Krum, Mercedes Funes, Jorgelina Aruzzi, Damián De Santo y Luciano Castro, retrata la vida de un grupo de amigos que cambia rotundamente cuando reciben una noticia inesperada que despierta en ellos un profundo deseo de redescubrir sus sentimientos y encontrar en esa búsqueda un auténtico sentido a la vida. Los libros son de Ernesto Korovsky y Romina Moretto, con la colaboración de Micaela Libson y Juan Ciuffo. Las grabaciones se llevan a cabo en los estudios de Telefe en Martínez, bajo estricto protocolo y trabajando en varias burbujas, según las historias y líneas de personajes de los actores.