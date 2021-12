La grave denuncia del periodista Sebastián Domenech por no poder ver a sus hijos: “Otra Navidad sin ellos”

El periodista de TN y eltrece, Sebastián Domenech, utilizó las redes sociales para contar una difícil situación familiar que atraviesa desde hace tiempo. El cronista de policiales relató que por una decisión de la Justicia hace seis años que no puede ver a sus hijos.

“Otra Navidad sin ellos. Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia y la Justicia finalmente confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo. Una medida cautelar, que allá por 2015 era una ‘medida provisoria’, insólitamente sigue vigente y me impide ver a mis hijos Carolina y Máximo que hoy ya tienen 11 años”, escribió el notero en la publicación de Twitter, que replicó en su Instagram.

“La Navidad, los cumpleaños, las enfermedades y la vida misma siguen pasando, pero la inoperancia de un Juzgado nos impide salir de este laberinto judicial que él mismo creó y que deja a los nenes sin uno de sus derechos: el de construir su propio camino y compartirlo con su papá”, añadió.

En ese sentido contó que Carolina y Máximo ya están grandes y se están perdiendo parte de su niñez junto a él. “La infancia de ellos ya me la robaron, tenían 5 años cuando comenzó esta pesadilla. Ahora solo pido que puedan compensarnos a ellos, a mí y al resto de la familia que también necesita verlos, como sus abuelos, sus tíos y hasta Sol, su hermana menor de cuatro años, que seguro ni saben de su existencia”, aseveró.

El escrito estuvo acompañado de algunas imágenes que conserva de sus hijos cuando aún estaba en contacto con ellos. El periodista también compartió una dura carta contando todos los detalles de lo sucedido en este tiempo y el nombre de la jueza a cargo de la causa. “Aquí los detalles del juzgado y su inoperancia y apenas una parte de la pesadilla con pruebas, porque sé que hay mucha gente que está pasando por lo mismo”, manifestó.

La dura carta de Sebastián Domenech

“La desidia de quienes intervinieron desde un comienzo en esta causa y que hoy siguen en sus cargos públicos, hicieron todo esto. Yo sé que algún día vendrá el tiempo de compensación, me lo dicen todos y de eso estoy muy seguro, pero la vida sigue pasando y a decir verdad, también me va desgastando. Pero la Justicia obviamente tiene nombre y apellido. En mi caso, se llama Ana Paula Garona Dupuis, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 87″, precisó el periodista.

Por otra parte, la carta señala que sus hijos no habrían ido a la escuela durante este año. “Con su evidente inoperancia llegó a que ocurriera todo esto. El hecho más actual que el juzgado permite con su pobre accionar, es por ejemplo que este año, Caro y Maxi no sean llevados al colegio ni un solo día. Su madre, por motivos que se desconocen, decidió no llevarlos nunca más. La escuela hizo la denuncia correspondiente por la violación a los derechos de los niños a la educación, pero como ya les conté, la desidia judicial hará que esa denuncia tarde en dar su efecto”, narró.

Domenech afirmó que si bien entiende que no hay algo personal en esta causa, apuntó hacia quienes están al frente de ella. “En este paupérrimo sistema incluyo al señor Defensor de Menores e Incapaces Marcelo Calabrese, quien con sus firmas ‘automáticas’, también ayudó a llegar a esto. Como por ejemplo cuando hace poco volvió a intentar firmar y actualizar mi prohibición de acercamiento a los nenes y sus ámbitos cuando la madre me denunció, una vez más, porque supuestamente yo había ido a su casa a derribar la puerta”, indicó.

Para finalizar, sostuvo: “Escribo esto porque ya no tengo más nada que perder. Antes le tenía miedo al contragolpe, a una posible reacción del juzgado, a la desconfianza de quienes no me conocen, a un nuevo escrache en las redes sociales y a refrescar con todo esto tanta tristeza a mi familia. Esta es mi lucha, mi cruz, que después de tanto tiempo decidí contar. Ojalá que cuando la jueza abra los ojos ya no sea demasiado tarde. Ese es mi mayor miedo”.